„Pericolul în orice război este escaladarea. Rusia pare să escaladeze, cu cel mai mare atac din cursul războiului lovind Guvernul ucrainean.

Istoria arată că evenimentele pot scăpa de sub control prin acțiuni de acest tip. Acesta este motivul pentru care președintele Trump lucrează pentru a opri acest război. Atacul nu a fost un semnal că Rusia și-ar dori să pună capăt acestui război pe cale diplomatică”, a reacționat Keith Kellog pe contul său de X.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone și 13 rachete, vizând inclusiv clădirea Guvernului. Atacul, soldat cu cinci morți, printre care un bebeluș de un an, este cel mai mare de la lansarea invaziei la scară largă, la 24 februarie 2022.

Președintele american Donald Trump a declarat după acest atac că este pregătit să impună sancțiuni împotriva regimului de la Moscova.

„Lumea trebuie să răspundă la această distrugere nu doar cu cuvinte, ci şi cu fapte. Este necesar să se intensifice presiunea sancţiunilor, în primul rând împotriva petrolului şi gazelor ruseşti”, a transmis premierul ucrainean Iulia Svîrîdenko.

„Astfel de omoruri acum, când diplomația reală ar fi putut începe de mult, sunt o crimă intenționată și o prelungire a războiului”, a reacționat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerându-le încă o dată aliaților să întărească apărarea antiaeriană a țării sale.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat la rândul său teroarea rusească. „Împreună cu Ucraina și partenerii noștri, apărăm pacea. Între timp, Rusia se afundă tot mai adânc în logica războiului și a terorii. (…) Vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că va prevala o pace justă și durabilă”.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că Rusia „își bate joc de diplomație, calcă în picioare dreptul internațional și ucide fără discriminare”, în timp ce președintele Consiliului European Antonio Costa a condamnat „versiunea păcii lui Putin”, care constă în „a vorbi despre pace în timp ce bombardamentele se intensifică și sunt atacate clădiri guvernamentale și locuințe” civile.

„Putin nu dorește negocieri, în mod clar se ascunde de ele, așa că deficitul de benzină din Rusia și alte probleme economice sunt un răspuns logic la refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu și o întâlnire între lideri”, a conchis Zelenski.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE