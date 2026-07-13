Intrarea Thermacell pe piața românească vine într-un context favorabil. Temperaturile ridicate și extinderea sezonului cald determină o prezență tot mai mare a țânțarilor, inclusiv a speciilor invazive precum țânțarul tigru asiatic, în timp ce interesul românilor pentru activități outdoor – de la amenajarea teraselor și grădinilor până la camping, pescuit și drumeții – este în continuă creștere.

În acest context, Kwizda Agro estimează că piața locală este pregătită pentru soluții premium care oferă confort și protecție fără aplicare pe piele, fără fum și fără inconvenientele metodelor tradiționale.

„Nu vorbim doar despre lansarea unui nou produs, ci despre dezvoltarea unei categorii cu perspective foarte bune de creștere în România. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la calitatea experiențelor petrecute în aer liber și caută alternative moderne la spray-urile și spiralele clasice. Thermacell răspunde exact acestei schimbări de comportament și oferă o tehnologie deja validată la nivel internațional”, declară Oana Banu, Business Manager Thermacell în cadrul Kwizda Agro România.

Experiența din Austria, punctul de plecare pentru dezvoltarea pieței locale

Lansarea din România beneficiază de experiența acumulată de Grupul Kwizda în Austria, unde compania dezvoltă brandul Thermacell de mai mulți ani și a contribuit la consolidarea acestuia în segmentul premium al produselor destinate activităților outdoor.

Know-how-ul acumulat privind distribuția, poziționarea și comunicarea brandului va sta la baza strategiei implementate și pe piața românească.

„Unul dintre cele mai importante avantaje pe care le avem este faptul că nu construim acest proiect de la zero. Grupul Kwizda a dezvoltat deja cu succes brandul Thermacell în Austria și avem acces la experiența, instrumentele și bunele practici acumulate acolo. România este o piață cu un potențial semnificativ, iar obiectivul nostru este să construim acest business pe termen lung, prin investiții constante în distribuție, marketing și educarea consumatorilor”, spune Marinela Dura, Managing Director Kwizda Agro România.

O strategie construită pe distribuție și educarea pieței

În prima etapă, Thermacell va fi disponibil printr-o rețea extinsă de parteneri comerciali și platforme de comerț electronic, urmând ca distribuția să fie extinsă progresiv în retailul specializat outdoor, camping, pescuit, DIY și Home & Garden.

În paralel, Kwizda Agro va investi în dezvoltarea notorietății brandului prin campanii digitale, colaborări cu creatori de conținut și ambasadori din zona outdoor, activări în evenimentelor dedicate campingului și aventurii în aer liber, precum și prin programe de testare a produselor.

Compania își propune nu doar să comercializeze produsele Thermacell, ci și să contribuie la dezvoltarea unei categorii încă puțin cunoscute în România, explicând consumatorilor avantajele unei tehnologii utilizate deja de milioane de oameni din întreaga lume.

Tehnologie utilizată în peste 30 de țări

Thermacell este prezent în peste 30 de țări și este unul dintre cele mai importante branduri din categoria sa. Dispozitivele creează o zonă de protecție împotriva țânțarilor de până la 20 m², fără aplicare pe piele și fără fum, fiind destinate utilizării pe terase, în grădini, în camping, la pescuit, în drumeții și în numeroase alte activități desfășurate în aer liber.

Portofoliul disponibil în România include atât dispozitive pentru utilizare staționară, dedicate teraselor și grădinilor, cât și modele portabile pentru camping și aventuri outdoor, împreună cu consumabilele necesare utilizării acestora.

Despre Kwizda Agro România

Parte a Grupului Kwizda, companie de origine austriacă cu peste 100 de ani de tradiție, Kwizda Agro România este unul dintre principalii furnizori de soluții pentru agricultură din România. Prin lansarea Thermacell, compania își extinde activitatea într-o nouă categorie de business adresată consumatorilor finali și își consolidează strategia de diversificare prin dezvoltarea unor branduri internaționale cu potențial ridicat de creștere.

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