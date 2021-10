„L-au bătut până l-au lăsat fără dinți”. Reconstituirea bătăii crunte aplicate unui pacient de la psihiatrie

Incidentul a avut loc în ianuarie 2019 la doar trei zile după ce un bărbat fusese internat de familia sa la secția de psihiatrie a „Județeanului” din Vaslui. A fost găsit desfigurat de fiica sa, care a făcut imediat reclamație.

„Eu n-am mai văzut aşa ceva. În halul ăsta să baţi pe cineva, n-am crezut că se poate întâmpla. Noi l-am internat într-o zi marţi şi de atunci, aproape zilnic, am mers să-l vizităm. Miercuri am plecat pe la 5 după-amiază de la el, iar vineri dimineaţă, când ne-am dus să-l vizităm, am rămas şocaţi când l-am văzut. Avea ochii umflaţi, buza spartă, îi curgea sânge din nas. L-au bătut până l-au lăsat fără dinţi. În partea de sus nu mai are niciun dinte, iar în partea de jos îi lipsesc doi dinţi”, a povestit fiica pacientului.

Trei angajați din cadrul Secției de Psihiatrie de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui sunt acuzați că au bătut crunt un pacient

Angajații dau vina pe pacient: s-a împiedicat și a căzut

Explicația primită din partea cadrelor medicale a fost că bărbatul s-ar fi accidentat singur, în urma unei crize. Bărbatul în vârstă de 51 de ani a povestit familiei că, de fapt, „a fost bătut de infirmieri”. Iar afirmațiile pacientului au fost susținute și de ceilalți colegi de salon. Soția bărbatului a depus la scurt timp plângere la Poliție.

Angajații acuzați de lovirea pacientului au negat că l-ar fi bătut pe bărbatul de 51 de ani, care a ajuns de mai multe ori la spital în sevraj alcoolic. Ei susțin că bolnavul ar fi sărit la bătaie, iar în momentul în care a fost condus la salon, s-a împiedicat şi a căzut cu faţa de pardoseală.

„Pacientul respectiv a ieşit pe hol cu un scaun de plastic în mână. Am înțeles că un infirmier a vrut să-l conducã înapoi în salon, dar a fost lovit de mai multe ori cu acel scaun. A venit un alt infirmier, i-au pus mâinile la spate și l-au dus în salon, pentru a fi contenţionat. Din ce mi-au spus infirmierii, am înțeles că în momentul când au ajuns lângă patul lui, ţinându-l cu mâinile la spate, pacientul s-a împiedicat şi ar fi căzut cu faţa de podea şi un infirmier peste el. În urma acestui incident, bărbatul a suferit un traumatism local, la nivelul ochiului drept”, declara șeful secției de Psihiatrie, medicul Aurelian Străulea, la scurt timp după incident.

Medicul a menționat totodată că pacientul nu și-ar fi pierdut dinții în urma agresiunii.

Secţia Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Vaslui este dotată cu camere de supraveghere, însă doar pe holuri, nu şi în saloane. Cu toate acestea, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, care au coordonat ancheta în acest caz, au reușit să adune probe care i-au incriminat pe cei trei angajați acuzați că au bătut pacientul.

În urma expertizei medico-legale, s-a stabilit că, în urma agresiunii, bărbatul de 51 de ani nu suferise doar un traumatism local, așa cum afirma șeful secției, ci multiple leziuni pe tot corpul.

Bătaia, reconstituită de procurori

„S-a reținut că, în data de 25 ianuarie 2019, inculpatul A.V., brancardier în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, Secția Psihiatrie, a lovit persoana vătămată cu pumnul după cap și, fiind ajutat la imobilizarea acestuia de către inculpatul N.C., brancardier în cadrul aceleiași secții, l-au introdus în salon, unde la scurt timp a intrat și inculpatul B.A., supraveghetor în cadrul unității spitalicești, aplicându-i toți mai multe lovituri și provocându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 23-25 de zile de îngrijiri medicale”, a precizat, pentru Libertatea, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, Alexandru Lazăr.

La finalul anchetei, toți cei trei angajați au fost trimiși în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. În plus, în sarcina lor, procurorii au reținut circumstanța agravantă, fiind vorba de o infracțiune comisă de trei persoane. „S-a apreciat că inculpații au săvârșit infracțiunea cu forma de vinovăție a intenției directe”, a completat șeful Parchetului local din Vaslui.

Cei trei continuă să lucreze în cadrul secției

Atât în fața judecătorilor, cât și a instanței, cei doi brancardieri și supraveghetorul au continuat să-și susțină nevinovăția, afirmând că a fost vorba de o accidentare produsă în momentul imobilizării pacientului, și nu de o agresiune.

Dosarul este judecat de magistrații Judecătoriei Vaslui, unde pe 18 noiembrie este programat un nou termen pentru audieri. Săptămâna trecută, procesul a fost amânat la cererea avocaților, care nu au reușit să ajungă în sala de judecată.

Până la finalizarea procesului, cei trei angajați continuă să lucreze în cadrul secției.

Alte două povești cu victime agresate în secțiile de Psihiatrie

Libertatea a relatat recent despre două agresiuni petrecute în secții de Psihiatrie, victime fiind pacienți, iar agresorii indicați de aceștia – angajați ai unităților medicale care îi aveau în grijă pe bolnavi.

O infirmieră de la Spitalul Prof. Dr. Al. Obregia din București a fost condamnată definitiv pentru purtare abuzivă și i s-a interzis să mai profeseze în spitale după ce a lovit cu brutalitate o pacientă cu capul de marginea metalică a patului.

La Sighetu Marmației, un infirmier de la secția de Psihiatrie a spitalului din localitate, acuzat că a lovit un pacient cu pumnul, provocându-i o dublă fractură de mandibulă, a fost achitat, într-o primă instanță, judecătorii motivând că nu sunt suficiente probe care să-l incrimineze. Procesul continuă la Curtea de Apel Cluj.

