Apel la reînarmarea Europei și la susținerea Statelor Unite

„Bărbații îngropați aici au luptat într-o alianță încropită pe vreme de război, în care fiecare partener a contribuit pe măsura industriei, curajului și sacrificiului său”, a spus Hegseth în fața celor 9.387 de cruci albe ale soldaților americani căzuți în Bătălia pentru Normandia.

„Fără sloganuri goale, fără summituri fastuoase, fără comunicate”, a continuat el, subliniind că „fiecare națiune” aliată „a sângerat” și „și-a făcut partea” în 1944.

„America trebuie să deschidă calea, și o vom face, dar aliații noștri trebuie să stea umăr la umăr cu noi”, a spus Pete Hegseth, care și-a anunțat vineri seara retragerea de la ceremonia internațională programată pentru sâmbătă pentru a se concentra pe ceremonia americană.

Secretarul american al Apărării a insistat că „lumea noastră este mai sigură și mai prosperă când Statele Unite ale Americii și aliații noștri sunt puternici, liberi și lipsiți de remușcări în apărarea tradiției noastre occidentale de libertate”.

Pacea este garantată doar de forță

Potrivit secretarului american al Apărării, pacea este garantată doar de forță. „Pacea se asigură numai prin forță și este forță de ambele părți ale Atlanticului, întărită prin pregătire, prin capacități militare comune și prin voință politică neclintită“, a subliniat el.

„Suntem alături de aliații noștri și ne așteptăm ca aliații noștri capabili și pregătiți să fie alături de noi”, a adăugat Hegseth, avertizând că „o mare parte din Occident” a ajuns „comodă” după cel de-al Doilea Război Mondial, încheiat în 1945.

„Am uitat că libertatea nu este gratuită. Am uitat că pacea nu apare doar din dorință. Este adusă intenționat, cu onoare și cu tărie”, iar „bărbații care au debarcat pe aceste plaje știau asta”, a afirmat șeful Pentagonului.

Pete Hegseth s-a abținut în discursul său, rostit în prezența ministrului francez al Apărării Catherine Vautrin, de la menționarea conflictelor în curs din Iran și din Ucraina.

Mesaj pentru Europa să acționeze împotriva imigranților

Pe de altă parte, el a susținut că imigrația ar reprezenta un pericol pentru „civilizația occidentală”, făcând în acest sens o analogie cu Debarcarea din Normandia.

„Din păcate, astăzi, diverse plaje europene sunt luate cu asalt de diverse ideologii periculoase: pe plajele din Spania, Italia, Grecia și Bulgaria debarcă nave și oameni”, a declarat el.

„Oare vor acționa capitalele europene împotriva acestei invazii sau este deja prea târziu?”, s-a întrebat retoric Hegseth, înainte de a încheia cu un citat din Biblie.

6 iunie 1944, ziua celei mai mari operațiuni amfibie din istorie

Debarcarea din Normandia, sau Ziua Z, care a avut loc pe 6 iunie 1944, este considerată cea mai mare operațiune amfibie din istorie.

O armadă formată din 6.939 de nave și 132.700 de soldați britanici, americani, belgieni, canadieni, norvegieni și polonezi a luat cu asalt 80 de kilometri de plaje din Normandia.

Această operațiune a contribuit decisiv la victoria asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial (1939-1945).