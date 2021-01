La ce s-au uitat românii de Anul Nou. Dan Negru, lider de audienţă cu „Revelionul starurilor”

Revelionul prezentat de Dan Negru a înregistrat vârfuri de aproape 3,6 milioane de telespectatori, ceea ce înseamnă că unul din trei români care se uita la televizor era pe Antena 1.

La nivelul întregii țări, la Revelionul Starurilor cu Dan Negru s-au uitat peste 2,5 milioane de români în fiecare minut. Audiența a fost de aproape trei ori mai mare decât locul al doilea, ocupat de SuperRevelionul de pe România TV, care a adunat aproape 900.000 de români.

„Am fost lideri din nou aseară! Locul 1 la distanță mare de pluton. Am fost mulți! Foarte mulți! Și am bătut recorduri! Ca-n toți ăștia 21 de ani! Dar a fost anul cel mai greu ca și concurență TV, cu cea mai mare competiție, toate televiziunile românești au avut revelioane aseară! Excelente revelioanele colegilor mei”, a scris Dan Negru pe pagina de Facebook.

Locul al treilea pe țară a fost ocupat de Kanal D, iar poziția a patra a fost luată de PRO TV. O medie de 580.000 de telespectatori a înregistrat PRO TV cu Revelionul Untold. De asemenea, TVR 1 a adunat peste jumătate de milion de români pe post și a ocupat locul cinci.

Audiențele posturilor TV în noaptea de Revelion, în intervalul 22.00-2.00, la nivel naţional

