William Ruto (58 de ani) a ținut duminică un discurs despre costul vieții în Kenya, subiect care a iritat publicul și l-a obligat pe șeful statului din estul Africii să renunțe la creșterile de impozite și să invite opoziția să desemneze membri în guvern.

Nemulțumirile persistă însă în Kenya, după cum a demonstrat și incidentul respectiv. Trei înregistrări video par însă să arate că Ruto a scăpat nevătămat, parând obiectul de încălțăminte aruncat spre el și continuându-și discursul.

Someone in the crowd hurled what appeared to be a shoe at President William Ruto during his address at Kehancha Town in Migori County, shortly after launching a 298-unit affordable housing project on Sunday.



The flying object narrowly missed the President, who was momentarily… pic.twitter.com/SP0HwMNqP5