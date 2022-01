La un an după ce un tânăr susținea că a fost bătut crunt într-o secție de poliție de șeful de post, procurorii nu au stabilit agresorul

Pe 5 februarie 2020, Gabi Hăineală ieșea acoperit de vânătăi din postul de poliție comunală Palanca, Bacău. Luat la întrebări de vecini, tânărul l-a indicat drept agresor pe șeful de post, Ciprian Poițelea.

„A venit Ciprian Poițelea. Mi-a pus cătușele la mâini, a luat bastonul și a început să mă lovească”, povestea, în primăvara anului trecut, Gabi Hăineală. Vocea tânărului de 28 de ani tremura, ochii îi erau ațintiți în podea și vorbea cu rușinea de a nu supăra pe nimeni, deși bătaia pe care ar fi încasat-o în postul de poliție comunală l-a lăsat acoperit de vânătăi și răni care au necesitat 9-10 zile de îngrijiri medicale, așa cum a arătat certificatul medico-legal eliberat ulterior de spitalul din Moinești.

Înainte de a fi bătut, polițiștii l-au ridicat de pe stradă pe tânăr, care suferă atât de epilepsie, precum și de o întârziere de dezvoltare mintală, pentru a-l duce la audieri. Asta pentru că un vecin, la care muncise toată vara cu ziua, l-a acuzat că i-ar fi furat o pătură de fân pentru a hrăni calul unui prieten. În secție și-ar fi pierdut conștiența sub asaltul loviturilor de baston, așa că nu știe să spună cât a durat agresiunea. Ulterior, șeful de post l-ar fi plimbat cu mașina din dotare până-n capătul satului pentru a-și reveni, făcând o vizită inclusiv la mormântul lui Emil Rebreanu.

Așa arăta tânărul la câteva zile după ce a fost bătut

Polițistul acuzat, mutat la un alt post

Ca urmare a articolelor publicate de Libertatea, IPJ Bacău a deschis o cercetare disciplinară pe care au suspendat-o imediat, întrucât procedura nu poate avea loc atât timp cât există și o anchetă penală. În schimb, Poițelea a fost mutat la un alt post de poliție din zonă, în localitatea sa de domiciliu – Agăș.

La aproape un an de la plângerea penală, dosarul bătăii crunte e tot in rem, asta deși Hăineală l-a indicat ca agresor pe Ciprian Poițelea.

„În cauza penală se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. În vederea lămuririi cauzei sub toate aspectele, au fost administrate mai multe mijloace de probă, fiind audiați inclusiv mai mulți martori”, se arată în răspunsul trimis ziarului Libertatea de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Adică procurorii băcăuani cercetează fapta în sine, și încă nu pe Poițelea.

Libertatea a documentat și alte cazuri de agresiuni în care sătenii arată cu degetul spre polițiștii din Palanca, comună situată pe fostul hotar dintre Moldova și Ardeal.

Același Parchet a mai clasat un dosar legat de abuzurile comise de polițiștii din Palanca

Într-unul dintre cazuri a existat chiar și o plângere penală împotriva polițiștilor din comună. S-a întâmplat în 2017, după ce trei dintre angajații postului de poliție, printre ei numărându-se și Poițelea, l-ar fi lovit și încătușat pe Doru Popovici. În momentul în care l-au împins în mașină, bărbatului i-a plesnit tendonul încheieturii drepte și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală la spitalul din Comănești.

Dosarul penal deschis ca urmare a plângerii lui Popovici a fost clasat după doar 8 luni de către procurorii aceluiași Parchet de pe lângă Tribunalul Bacău.

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, atac suburban la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Jigniri fără precedent: „Cumetre...

Playtech.ro BOMBĂ! Gestul șocant făcut de Liviu Dragnea înainte de despărțirea de Irina Tănase. Tânăra nu a bănuit nimic EXCLUSIV

Observatornews.ro EXCLUSIV: Momentul în care Nicolae, șofer de microbuz, a primit o piatră în cap și a căzut secerat, în Bolintin-Vale

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2022. Racii trebuie să fii pregătiți pentru situații ciudate, încurcături, inclusiv unele legate de datorii

Știrileprotv.ro Tot mai multe românce își aleg parteneri de viață mai tineri. Care ar fi diferența de vârstă ideală

Telekomsport Incredibil! Lucrurile normale pentru alţii pe care Anamaria Prodan i le-a interzis lui Reghe în timpul căsniciei: "Ce vrei tu, mă?"

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai