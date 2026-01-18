Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de duminică, 18 ianuarie, frigul se va extinde în toate regiunile. Noaptea și dimineața se va instala gerul în majoritatea zonelor, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între -20 și -10 grade. În nordul și estul Moldovei, dar și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilei, iar temperaturile maxime vor rămâne negative, situându-se între -15 și -9 grade.

În România există patru specii de lebede: lebăda de iarnă, Cygnus cygnus, lebăda de vară, Cygnus olor, lebăda mică, Cygnus columbianus. La noi, în grădinile zoologice, cea mai întâlnită specie este lebăda neagră, Cygnus atratus. Cele mai mari specii de lebede pot ajunge la dimensiunea de peste 1,5 metri și pot cântări peste 15 kg, în special lebedele de iarnă sau lebăda mută ori lebăda trompetistă.







