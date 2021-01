Lady Gaga și Jennifer Lopez au cântat la inaugurarea lui Joe Biden. Cum s-a îmbrăcat Lady Gaga

Lady Gaga (34 de ani) și Jennifer Lopez (51 de ani) au cântat la inaugurarea noului președinte al SUA, Joe Biden.

Deschizând evenimentul, Jennifer Lopez a făcut mai întâi o fotografie cu trupele Gărzii Naționale de lângă Capitoliu, pe care a distribuit-o pe Instagram.

„Ce onoare să petreci câteva momente alături de acești bărbați și femei curajoși. Mulțumesc pentru munca și sacrificiul vostru. Vă ofer onorul astăzi și în fiecare zi. Mâine cânt pentru voi și pentru toți americanii”, a scris Jennifer Lopez.

Lady Gaga a interpretat imnul național al SUA într-o rochie a designerului Schiaparelli, purtând o broșă uriașă de aur, de forma unui porumbel, a notat și Reuters.

„Un porumbel care poartă o ramură de măslin. Să facem pace cu toții”, a scris Lady Gaga pe Twitter.

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC