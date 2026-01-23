La ora 12.00, mii de participanți din orașe precum Galați, Brăila, Tulcea, Constanța sau Mangalia se vor prinde de mâini timp de două minute și 40 de secunde. Durata momentului simbolic face trimitere la anul 1859, anul Unirii Principatelor Române.

Evenimentul va avea un start simbolic la Galați, de la „Kilometrul 0” al traseului Via Dobrogeană, situat la Biserica „Precista”.

Mesagerul unității va fi Antonio, un băiat de 11 ani care duce o luptă curajoasă pentru viață. Prin alegerea sa, organizatorii doresc să atragă atenția asupra nevoii permanente de sprijin medical pentru copil, transformându-l într-un simbol al speranței și al solidarității comunitare.

„Unirea nu este doar un episod istoric, ci un gest care trebuie reînnoit simbolic de fiecare generație”, transmit reprezentanții Asociației Via Dobrogeană.

La eveniment sunt invitați să participe localnici, turiști și toți cei care vor să arate că schimbarea reală în societate apare atunci când oamenii se întâlnesc și se implică.

Lanțul uman va lega puncte reprezentative din Dobrogea și din orașele de pe Dunăre:

Galați: de la Biserica „Precista”, pe Faleza inferioară, până la trecerea cu bacul;

Brăila: pe Faleza inferioară, de la complexul „RAI” până în Portul de pasageri;

Constanța: de la Cazino până în portul turistic;

Tulcea: de la Hotel „Delta”, pe faleză, până la Gara CFR;

Medgidia: peste podul care leagă cele două maluri.

În localitățile rurale aflate pe traseul Via Dobrogeană, lanțul uman va uni două repere esențiale ale comunității – Școala și Biserica – simboluri ale educației și credinței.

Acolo unde condițiile geografice permit, lanțul se va extinde până la malurile Dunării, ale lacurilor sau ale canalelor din Delta Dunării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE