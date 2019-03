Laura Codruța Kovesi a fost încunoștiințată de aceste învinuiri și a studiat materialul probator joi, la audierile de la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Faptele cercetate constau în aceea că, pe durata exercitării mandatului de procuror șef la Direcția Națională Anticorupție, în perioada 2015-2016, ar fi coordonat, prin activitatea efectiv desfășurată, prin ordine si dispoziții date, grupul infracțional inițiat de doi procurori și un ofițer de poliție judiciară, la care au aderat alți trei procurori și un alt ofițer de poliție judiciară, iar aceștia ar fi acționat, în mod coordonat, în scopul comiterii infracțiunilor de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, influențarea declarațiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual și uz de fals” susțin procurorii PICCJ.

Procurorii de la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au detaliat și în ce constau faptele imputate Laurei Codruța Kovesi

„Ordinele și dispozițiile avute în vedere constau într-o circulară prin care a admis posibilitatea audierii pe parcursul urmăririi penale a aceleiași persoane, atât în calitate de martor cu identitate protejată, cât si în aceea de martor cu identitate reală, precum si într-un ordin, privind adoptarea unor practici unitare în administrarea probelor audio/video la nivelul Direcției Naționale Anticorupție, ordin prin care ar fi fost încălcate dispozițiile art. 143 alin. 2 si 4 Cod procedură penală, întrucât s-a dispus transmiterea către instanțele de judecată numai a suporturilor care conțin convorbirile relevante în cauză”.

Anchetatorii secției susțin și că în calitate de șefă a DNA, Kovesi ar obținut trimiterea în judecată a cinci persoane, față de care alți procurori din subordine credeau că nu se impune această măsură.

”Totodată, prin conduita sa de procuror ierarhic, prin dispozițiile pe care le-a luat cu privire la un act de sesizare al instanței prin ignorarea referatelor procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Structura Centrală, l-ar fi determinat pe un procuror șef secție să confirme, fără vinovăție, un rechizitoriu nelegal și netemeinic și să dispună, astfel, trimiterea în judecată a cinci persoane, despre care un număr de patru procurori au precizat în scris că nu se impune trimiterea în judecată” au mai precizat procurorii SIIJ.

„O să dovedesc că sunt nevinovată”

Kovesi a fost chemată joi pentru audieri în dosarul în care este acuzată de Sebastian Ghiță de fapte de corupție în legătură cu aducerea în țară a fugarului Nicolae Popa, dar a aflat de alte învinuiri, a explicat ea la ieșirea din Secția Specială

Fosta șefă DNA a declarat că va dovedi că este nevinovată și a reiterat faptul că aceste șicane din partea secției speciale pentru magistrați au legătură cu candidatura sa la șefia Parchetului European.

„Am fost în imposibilitatea de a da declarații, pentru că nu am avut acces la informații. Am fost anunțată că trebuie să rămân în birou. Am făcut și alte cereri, au fost respinse. Mi s-a spus că nu pot să plec și mi s-a spus că sunt învinuită într-un nou dosar. Nu am avut posibilitatea să angajez un avocat. Nu știu care este urgența de nu pot să fiu chemată în altă zi. Au spus că nu-i interesează. Mi-au adus la cunoștință o învinuire că aș fi coordonat un grup organizat în cadrul DNA. Au citat-o o singură dată. Nu știu dacă este o acuzație oficială, pentru că mi-a fost predat un proces verbal care nu a fost semnat de un procuror. Mi-au zis să rămân și să continuăm activitățile în primul dosar. Mi-au adus la cunoștință respingerea unei cereri pe care am formulat-o. Din ziua în care am primit citație, am făcut cerere să consulte ordonanța, ca să lămurim cât mai repede aceste acuzații. O să dovedesc că sunt nevinovată, o să mă apăr, dar toată această campanie are legătură cu candidatura mea”, a precizat Kovesi.

