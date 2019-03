Surse apropiate anchetei au declarat pentru Mediafax că fosta șefă DNA a fost pusă sub acuzare pentru represiune nedreaptă în dosarul procurorilor de la DNA Ploieşti, Mircea Negulescu şi Lucian Onea.

La ieșirea de la auderi, Kovesi a acuzat faptul că nu a fost citată în mod legal și că nu a avut acces la niciun document din noul dosar. De asemenea, Kovesi a negat vehement orice acuzație care i-a fost adusă.

Fosta șefă DNA a declarat că va dovedi că este nevinovată și a reiterat faptul că aceste șicane din partea secției speciale pentru magistrați au legătură cu candidatura sa la șefia Parchetului European.

„Am fost în imposibilitatea de a da declarații, pentru că nu am avut acces la informații. Am fost anunțată că trebuie să rămân în birou. Am făcut și alte cereri, au fost respinse. Mi s-a spus că nu pot să plec și mi s-a spus că sunt învinuită într-un nou dosar. Nu am avut posibilitatea să angajez un avocat. Nu știu care este urgența de nu pot să fiu chemată în altă zi.

Au spus că nu-i interesează. Mi-au adus la cunoștință o învinuire că aș fi coordonat un grup organizat în cadrul DNA. Au citat-o o singură dată. Nu știu dacă este o acuzație oficială, pentru că mi-a fost predat un proces verbal care nu a fost semnat de un procuror. Mi-au zis să rămân și să continuăm activitățile în primul dosar. Mi-au adus la cunoștință respingerea unei cereri pe care am formulat-o. Din ziua în care am primit citație, am făcut cerere să consulte ordonanța, ca să lămurim cât mai repede aceste acuzații. O să dovedesc că sunt nevinovată, o să mă apăr, dar toată această campanie are legătură cu candidatura mea”, a precizat Kovesi.