Redăm integral mesajul postat de Lia Olguţa Vasilescu pe pagina de Facebook:

Am trăit s-o văd și pe-asta! Laura Codruta Kovesi se plânge ca e abuzată de „statul de drept”! Când? Exact când își făcea campanie sa devină procuror șef european… Pe bune? Sa le spună asta celor care au fost acuzați fix in campanie electorală! Pai sa aibă încredere in Justiție, zic! Ca parca așa era șlagărul „penalilor”… Și, ca să lucram cu materialul clientului, „niște penaaaaali, vor sa conducă țara!” Bine, in speța de fata, chiar Europa! Sau „in politica nu exista prezumția de nevinovăție (ea fiind susținută politic de grupul PPE), iar persoanele asupra cărora planează suspiciuni rezonabile trebuie sa facă un pas lateral'. Am citat corect, nu?

P.S. Și pe mine m-ai chemat tot ca „suspect”. Noroc ca, de la cazul meu, s-au mai schimbat metodele!