Laura Codruța Kovesi a mers la o biserică din Belgia, înainte de audierea din PE. „Erau mulți români. Nu mă așteptam”

Când a vorbit despre educaţia primită de la părinţii şi bunicii ei, a precizat în special ce a învățat de la aceștia. Laura Codruța Kovesi a mărturisit că este o persoană credincioasă, datorită bunicilor ei, și chiar a mers la biserică, înainte de audierea din Parlamentul European.

„Bunicii m-au învățat să mă rog. Cred în Dumnezeu, mă duc la biserică şi în România, dar înainte de audierea în Parlamentul European, am fost la o biserică ortodoxă din Bruges (Belgia-n.r.). Erau mulți români. Nu mă așteptam. Erau peste 80 de persoane. A fost o slujbă impresionantă. A fost extraordinar. Am fost impresionată că erau mulți copii. Am văzut mulți copii, cred că vreo 30-40. Este puțin trist să vezi așa mulți copii români în altă țară crescând cu regulile altor țări pentru că nu au de ales, probabil.