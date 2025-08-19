Primele explicații ale unui judecător CCR, la 8 luni după anularea alegerilor prezidențiale

Laura Scântei, judecătoare susținută de PNL, a spus că documentele declasificate de CSAT, la scurt timp după turul 1, au prezentat nereguli legate de procesul electoral.

„CCR nu are competențe să analizeze modul în care își realizează atribuțiile legale alte autorități ale statului, nici competența să facă o verificare asupra modului în care CSAT a ajuns la o anumită constatare: «Au afectat procesul electoral prezidențial»”, a afirmat Scântei, aflată la Festivalul de Film și Istorii Râșnov, conform Hotnews.

Laura Scântei (propusă de PNL + Cotroceni) a fost numită judecător de către Senat în 2022 și are un mandat de 9 ani. Foto: Hepta

Ea a susținut că, dacă CCR nu ar fi decis anularea alegerilor, ar fi validat „ceva ce nu a fost potrivit legii” și că nu regretă decizia luată, ci doar faptul că nu a fost explicată.

„Noi nu am sancționat, și îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a explica oamenilor și poate de a ne cere scuze, niciun alegător pentru cum a votat, ci pentru faptul că un competitor nu a respectat niște acte normative obligatorii”, a punctat Scântei.

Recomandări De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

„Noi am concluzionat că procesul electoral trebuia oprit, pentru că a fost viciat în formele în care au arătat alte autorități. Poate alte autorități ar fi trebuit să intervină și să detalieze înapoi. Noi am spus cum a fost afectată ordinea constituțională, dar poate trebuiau să vină niște răspunsuri mai complete”, a mai afirmat ea.

Cum a anulat CCR turul 1 al alegerilor prezidențiale 2024

Pe 24 noiembrie 2024, candidatul independent Călin Georgescu a câștigat neașteptat primul l tur al alegerilor prezidențiale.

Pe 4 decembrie 2024, Administrația Prezidențială a desecretizat documentele serviciilor secrete prezentate în şedinţa CSAT din 28 noiembrie în care s-au făcut dezvăluiri despre sprijinirea lui Georgescu.

Concret, SRI și SIE au raportat activități care puneau în pericol securitatea națională a României. SRI a identificat o campanie agresivă de promovare a lui Călin Georgescu pe TikTok, prin manipularea algoritmilor rețelelor sociale pentru a-i crește rapid popularitatea. Iar SIE a semnalat că România este o țintă pentru acțiuni hibride orchestrate de Rusia, inclusiv atacuri cibernetice, pentru influențarea opiniei publice din România în preajma alegerilor.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. Decizia, una fără precedent în istoria României, a fost luată prin vot, în unanimitate, de toți cei 9 judecători ai CCR, cu doar două zile înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale. Curtea a motivat atunci spunând că „statul are o responsabilitate de a preveni interferențe în procesul electoral”.

Recomandări Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul

Seara, fostul președinte Klaus Iohannis a explicat mecanismul din spatele anulării alegerilor prezidențiale: „Am primit semnale, la început doar telefonice, de la servicii, că anumite lucruri sunt ciudate”.

În turul 2 al alegerilor prezidențiale, programat pentru duminică, 8 decembrie, urmau să se înfrunte Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR).

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze în primul tur la alegerile prezidențiale 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE