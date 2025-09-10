„Muzica s-a oprit imediat, toată petrecerea s-a terminat”

Furtul a avut loc în jurul miezului nopții, când o cutie cu bani și cecuri a dispărut de pe masa cu daruri. Inițial, cuplul a estimat suma furată la 80.000-100.000 de dolari, însă ancheta a relevat faptul că suma furată a fost de 60.000 de dolari (numerar și cecuri).

„Când ne-am dat seama ce s-a întâmplat, muzica s-a oprit imediat, toată petrecerea s-a terminat”, a declarat mireasa Nadeen Farahat

La final, stăteam plângând pe ringul de dans, înconjurată de prietenii și verișoarele mele.

În ciuda incidentului, mirii încearcă să se concentreze pe aspectele pozitive ale nunții lor. „Încercăm să ne concentrăm pe momentele frumoase, pe lucrurile care contează pentru noi și pe faptul că suntem căsătoriți”, a declarat și George Farahat.

Nadeen și George Farahat

300 de invitați au fost prezenți la nunta de la Renaissance Banquet Hall din Glendale.

Cum a avut loc jaful

Înregistrările video arată un bărbat bine îmbrăcat, chel, care s-a amestecat printre invitați înainte de a fura cutia cu bani. Acesta a fugit apoi printr-o ieșire laterală și a urcat într-un SUV Mercedes care îl aștepta.

Poliția a arestat doi bărbați în legătură cu furtul: Armean Shirehjini, presupusul hoț, și Andranik Avetisyan, șoferul mașinii, ambii fără antecedente penale.

Foto: glendale.gov

La domiciliul lui Shirehjini au fost găsite cecuri și aproximativ 10.000 de dolari cash. „Se pare că acest suspect a dat lovitura”, a declarat sergentul Jose Barajas de la poliția din Glendale.

Arme și droguri descoperite la suspecți acasă

La percheziții, polițiștii au găsit și arme și droguri la ambii suspecți. Deși nu erau cunoscuți anterior poliției, se pare că cei doi nu sunt chiar nevinovați.

„Nu știm dacă acest cuplu a fost vizat în mod specific. Există multe săli de banchet în Glendale și nunți în fiecare weekend. Așa că ar fi putut pur și simplu să se uite la locație și să o aleagă pe aceea”, a mai spus Jose Barajas.

Autoritățile continuă investigațiile.



