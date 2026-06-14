LEGO și FIFA au decis, de fapt, să transforme cea mai importantă competiție de fotbal de pe planetă într-una dintre cele mai ambițioase operațiuni de licențiere realizate vreodată în lumea sportului, dând naștere unui parteneriat global destinat să însoțească fanii înainte, în timpul și după turneu.

Seturile costă între 130 lei și 950 de lei

În centrul inițiativei se află patru nume care au marcat și continuă să marcheze istoria fotbalului mondial: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé și Vinicius Jr. Pentru prima dată, aceștia devin minifigurine oficiale LEGO și protagoniști ai unei noi linii numite LEGO Editions, o platformă concepută pentru a pune în contact noile generații cu idolii lor prin joc, colecționare și creativitate. Ele pot fi cumpărate de pe siteul oficial și de la distribuitorii autorizați și costă între 130 lei și 950 de lei.

Pentru prima dată în istoria sa, LEGO a recreat Trofeul Oficial al Cupei Mondiale FIFA la scara 1:1

Rezultatul este un model din 2.842 de piese, înalt de peste 36 de centimetri, împodobit cu un număr record de elemente aurite și cu o serie de detalii ascunse care transformă setul în mult mai mult decât un simplu obiect de expoziție. În interiorul globului superior se ascunde, de fapt, o scenă secretă care celebrează Cupa Mondială din 2026, completată de o minifigurină exclusivă și de logo-ul oficial al turneului. Sub bază se află o placă care retrasează istoria competiției, enumerând toate echipele naționale câștigătoare din 1974 până în prezent.

Nu este doar un produs pentru colecționari. Este un obiect conceput pentru a evoca acel moment pe care fiecare copil îl visează cel puțin o dată în viață: să ridice Cupa Mondială spre cer.

Lionel Messi din Lego. Foto: Hepta

În fruntea noii colecții se află, desigur, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, cei doi campioni care au dominat o întreagă generație fotbalistică.

Seturile „Highlights” povestesc momentele cele mai iconice ale carierei lor prin construcții de aproximativ 500 de piese, bogate în referințe ascunse, numere de tricou, culori naționale și minifigurine exclusive.

Messi este celebrat printr-o structură în formă de „M” inspirată de Argentina și de iconicul său număr 10, în timp ce Ronaldo este reprezentat de un „R” mare care amintește imediat de marca CR7.

Alături de ei se află Kylian Mbappé și Vinicius Jr., aleși ca simboluri ale prezentului și viitorului fotbalului mondial. Cei doi campioni devin protagoniștii unor modele dedicate care redau viteza, tehnica și creativitatea prin detalii care amintesc de ascensiunea lor către vârfurile sportului internațional.

Sosesc și statuile de colecție

Pentru fanii cei mai pasionați, LEGO a decis să meargă mai departe.

Messi și Ronaldo primesc, de fapt, și o linie premium numită „Legende ale Fotbalului”. Este vorba de adevărate statui construibile care permit alegerea dintre diferite poziții iconice.

Cristiano Ronaldo poate fi expus în inconfundabila celebrare „Siuuu” sau în celebra lovitură de cap care a făcut înconjurul lumii. Messi, pe de altă parte, poate fi asamblat în timp ce arată spre cer după un gol sau în timpul uneia dintre legendare sale incursiuni cu mingea la picior.

Cea mai spectaculoasă piesă din întreaga colecție este însă setul „Messi – Sărbătorire”, o operă murală gigantică compusă din 1.427 de elemente care îl imortalizează pe campionul argentinian în clasica sa poză de victorie și care se anunță a deveni unul dintre obiectele de colecție cele mai dorite de fani.

Cupa Mondială din Lego varianta 1:1. Foto: Hepta

O minge de fotbal LEGO care ascunde un stadion

Printre noutățile cele mai surprinzătoare se remarcă și o minge de fotbal LEGO aproape la scară reală. Compusă din 1.498 de piese, aceasta reproduce o minge oficială de mărimea 5 și utilizează elemente Technic pentru a obține o formă perfect sferică.

Dar adevărata surpriză se află în interior: apăsând un buton, mingea se deschide dezvăluind o scenă de sărbătoare completă, cu un mini-stadion, artificii, ecrane gigantice și un mic trofeu auriu. Un omagiu adus momentului cel mai așteptat de fiecare fan: victoria.

Cupa Mondială din 2026 va fi și o experiență LEGO

Strategia, însă, merge mult dincolo de produse. Pe tot parcursul anului 2026, Grupul LEGO va organiza activități speciale, festivaluri pentru fani, evenimente live și experiențe interactive dedicate turneului. De la FIFA Fan Festival la instalații temporare în orașele gazdă, obiectivul este de a transforma fotbalul într-un spațiu de joacă comun gigant, unde familiile, copiii și fanii pot construi, juca și sărbători împreună.

Pentru LEGO, aceasta este una dintre cele mai importante colaborări sportive din istoria sa. Pentru FIFA, în schimb, este un mod complet nou de a aduce magia Cupei Mondiale în afara stadioanelor și în casele a milioane de oameni. Și în timp ce numărătoarea inversă până la fluierul de start continuă, un lucru este deja cert: Cupa Mondială din 2026 va fi și prima Cupă Mondială pe care o vei putea construi, bucată cu bucată, cu propriile mâini.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE