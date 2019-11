De Adrian Ilie,

„Am adus la cunoştinţă CNCD faptul că, în data de 16 noiembrie, în cadrul unei emisiuni televizate pe postul Antena 3, deputata social-democrată Olguţa Vasilescu a făcut declaraţii publice injurioase, xenofobe, discriminatorii, instigatoare la ură şi agresive cu privire la şeful statului. Această afirmaţie a venit în contextul vizitei preşedintelui Klaus Iohannis la Bistriţa. Este incalificabil modul în care PSD înţelege să îşi construiască discursul public. Extremismul, grobianismul, agresivitatea şi lipsa de decenţă caracterizează de prea mult timp mesajele politice ale PSD, iar acest fapt trebuie sancţionat aspru de autorităţile competente”, a anunțat, printr-un comunicat de presă Cristina Iurișniți.

Aceasta susține că afirmațiile Olguței Vasilescu sunt sancționabile atât contravențional, ca discriminare, cât și penal, ca incitare la ură

„Am solicitat CNCD să dispună constatarea faptelor de natură contravenţională, a vinovăţiei doamnei Olguţa Vasilescu, precum şi sancţionarea acesteia. Totodată, am solicitat obligarea doamnei Olguţa Vasilescu să transmită scuze publice atât preşedintelui României, cât şi comunităţilor etnice care au fost profund lezate de afirmaţiile iresponsabile ale doamnei Olguţa Vasilescu”, a precizat Iurişniţi.

Declarațiile vizate de deputatul USR au fost făcute sâmbătă seara, la Antena 3. ”Domnul Klaus, cred deja se şi vede şef de lagăr de concentrare şi toţi PSD-iştii băgaţi acolo la reeducare”, a spus atunci Lia Olguța Vasilescu.

Ulterior, printr-o postare pe Facebook, Vasilescu și- a cerut scuze pentru că a ofensat comunitatea evreiască, fără să menționeze însă comunitatea germană sau pe președintele Iohanni.

”Nu am vrut, sub nicio formă, să lezez sentimentele comunităţii evreieşti, care a fost cea mai afectată de crimele şi ororile perioadei naziste. Dacă cineva a înţeles alt lucru, îmi cer scuze public! Am vrut doar să apăr sentimentele a peste două milioane de membri şi simpatizanţi PSD care nu trebuie să fie consideraţi vinovaţi că votează cu un partid democratic! Dezbaterile electorale trebuie să aibă limite şi eu sunt prima care îmi cer scuze dacă se consideră ca s-a ajuns prea departe”, a scris Vasilescu.

