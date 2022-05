Evenimentul a avut loc luni seară la Teatrul Național din București și l-a avut ca invitat special pe jurnalistul american Walter Robinson, cel care a condus echipa Spotlight din cadrul publicației Boston Globe în investigația care a primit în 2003 premiul Pulitzer pentru Public Service. Investigația echipei lui Robinson a dezvăluit abuzurile sexuale ale unor preoți din Biserica Romano-Catolică.

La categoria Opinie, pe primul loc s-a clasat articolul „Femeie educată, caut partener”, publicat de antropologul Radu Umbreș în Iscoada, dar preluat și în Libertatea, în care autorul explorează legătura dintre nivelul de educație și criteriile de alegere a unui partener de viață și șansele de a-l întâlni în contextul inversării decalajului educațional între femei și bărbați.

Locul II a fost câștigat de jurnalista Alexandra Nistoroiu (Libertatea), pentru textul „Când presa devine ecoul minciunilor spuse de un înalt prelat al BOR pe tema COVID. Și Libertatea greșește, în care amendează declarațiile lui ÎPS Teodosie față de vaccinarea anti-COVID și modul în care presa se raportează greșit față de aceste derapaje.

Pe locul III s-a aflat textul Elenei Stancu publicat de Teleleu și Libertatea: De ce pleacă românii din țară?.

Premiată o investigație care a dat jos un ministru

Articolul Libertatea „Domnul Florin Roman nu a urmat cursurile și nu a luat licență la noi”, scris de Răzvan Luțac, Ciprian Ranghel și Cătălin Tolontan, a primit locul III la categoria Investigație.

Al treilea articol din seria care a dezvăluit plagiatele și neconcordanțele din CV-ul fostului ministru Florin Roman a dus la demisia acestuia de la conducerea Ministerului Digitalizării.

La secția Fotografie de News a câștigat fotojurnalistul Libertatea Vlad Chirea, pentru imaginile realizate în reportajul „Cine sunt cei care îi ajută pe migranții de pe străzile Timișoarei. „Vreți să ne rugăm acum? Voi în limba voastră, noi în limba noastră”.

Vlad Chirea și jurnalista Libertatea Cristina Radu au primit și premiul special Animal Welfare în România, pentru reportajul realizat la Arad despre urșii ținuți captivi, fără ca statul să se implice în salvarea lor: „Ferma ilegală de urși din Arad începută în anii 90 și tolerată de autorități până azi. Instituțiile statului ridică din umeri: «Nu este responsabilitatea noastră»”

Marele câștigător, o investigație în interiorul BOR

Superscrierea Anului a fost câștigată de Victorie Ilie, de la Recorder, pentru investigația „Clanul Marelui Alb”, care a primit și locul I la categoria Investigație.

„Clanul Marelui Alb” a investigat rețeaua secretă din care fac parte oameni de afaceri, politicieni și membri ai BOR, care lucrează netransparent pentru construcția și reabilitarea de biserici din bani publici.



Premiul Superscrierea Cititorilor a fost votat de peste 2.500 de cititori și a mers la fotoreportajul lui Matei Bumbuț – „Cea mai mare chestie și apoi nimic”, publicat în Gen, revistă / Decât o Revistă #46).

Redacțiile locale premiate la Superscrieri: Constanța, Iași, Oradea

Tema Premiilor Superscrieri din acest an a fost presa locală, iar unul dintre cele mai importante premii – Premiul Juriului – a mers către redacția Info Sud-Est, din Constanța, care a primit și locul 1 la categoria Presă Locală.

Seria de investigații „Unde a ajuns miliardul de euro de la UE pentru Delta Dunării”, realizată de jurnaliștii Andreea Pavel, Cristian Andrei Leonte, Nathalie Bertrams, Ingrid Gercama și Tristen Taylor, arată modul în care un miliard de euro, bani europeni destinați dezvoltării Deltei Dunării, au fost delapidați de politicieni și de oameni din administrația locală.

Reporter de Iași a primit premiul onorific pentru Redacția Anului, iar lui Florin Ciucaș, de la redacția orădeană Bihoreanul, i-a fost înmânat premiul onorific Editorul Anului.

La categoria Presă Locală, pe locul II s-a clasat articolul lui Cezar Moraru (Reporter de Iași) „Numărul 2 din Apele Române și-a angajat tatăl de 69 de ani prin «detașare»”. Locul III i-a revenit Andrei Simion, de la Gazeta de Sud, pentru articolul „Craiova arde”.



Reportajele câștigătoare, cu subiecte din pandemie și despre spațiul în care locuim

La categoria Investigație, alături de Libertatea și Recorder, au fost premiați și RISE Project.

Locul III a fost împărțit cu investigația RISE Project Moldova, „Judecătorul lui Șor”, realizată de Iurie Sanduța. Iar locul II i-a fost decernat Ioanei Moldoveanu, de la RISE Project, pentru investigația „Hidra electorală”, în care arată cum Autoritatea Electorală Permanentă, instituția care organizează și supraveghează procesul electoral din România, a fost capturată de o grupare din Craiova.

La secțiunea Reportaj, locul III a fost împărțit de presa independentă și cea locală. Articolul Deliei Marinescu (Scena9), „Am devenit o prizonieră în propria casă”, s-a aflat la egalitate cu textul lui Adrian Criș (Bihoreanul), „O zi la ATI Covid: Mărturiile dramatice ale unor bolnavi, medici şi asistente din secţiile de Terapie Intensivă ale Spitalului Municipal Oradea”.

„Spitalul uman”, scris de Ruxandra Pătrașcu-Maian (Inclusiv) a fost onorat cu locul II. Materialul de presă este alcătuit din cinci episoade care explorează mai multe fețe ale sistemului de sănătate.

Și primul loc a fost împărțit la această categorie între Panorama.ro și Scena9:

„Altă hartă a României: peticele de Europa aduse acasă de diaspora” este un articol interactiv realizat de Alina Mărculescu Matiș (Panorama.ro), care radiografiază lumea românilor plecați peste hotare și cum au ajuns ei să-și modernizeze localitățile după modelele europene întâlnite.

„Blocuri strâmbe: cum ajungem să locuim prost pe bani mulți” – Vlad Odobescu (Scena9) – este un articol care analizează, sub îndrumarea unui arhitect, noile ansambluri rezidențiale construite în București.

TV&Video-jurnalism: reportaje din păduri și spitale

Secțiunea TV&Video-jurnalism a fost câștigată de redacția Recorder. Cele trei articole vizează sistemul medical, dar și corupția din silvicultură și de la Apele Române:

La categoria Fotojurnalism, secția Fotografie Documentară, câștigătoare a fost Ioana Moldovan (ioanamoldovan.com/ Scena9), pentru „The bear necessities”.

Pe locul II a fost seria de fotografii a lui Petruț Călinescu (Scena9/ Cdfd.ro): „Mândrie și Beton”.

Pe locul III au fost Andrei Pungovschi (Scena9) – cu seria de portrete „Supraviețuitori” – și Claudiu Popescu (claudiupopescu.com) cu „Sfat – Dialog intergenerațional despre sustenabilitate”.

Cele mai bune podcasturi, de la Europa FM și Pătratul Roșu

Categoria Audio/Podcast a fost câștigată de Ani Sandu, de la Europa FM, pentru miniseria „Între linii pe drumul morții”, care discută despre problemele șoselei care leagă Bucureștiul de Moldova, unde au loc cele mai grave accidente din țară.

Locurile II și III le-au revenit Danei Alecu și lui Răzvan Băltărețu, de la Pătratul Roșu și Vice, pentru podcasturile „Viața mea după ce am aflat că am HIV” și „Viața mea intimă a început cu un abuz sexual în România anilor 90”.

Trei tinere jurnaliste premiate pentru debut

Bianca Albu, de la Buletin de București, a câștigat premiul I la categoria Debut jurnalistic, cu trei articole:

A fost premiată și Gabriela-Lucia Neagu, de la Europa Liberă România, pentru un articol de seria „Țară în service”: „Țară în service | Poveștile românilor vindecați de Covid-19 pentru care mâncarea are gust de metal și florile miros a gunoi”

Pe locul III s-a clasat textul Mariei Angele (Gen, revistă): „Închide ochii și imaginează-ți un măr. Poți?”.

Au fost oferite și o serie de premii onorifice. La Feature Writing/ Longform a fost nominalizat textul „Rușine” – Ionuț Sociu (Scena 9), la Best Use of Digital Media: Altă hartă a României: peticele de Europa aduse acasă de diaspora – Alina Mărculescu Matiș (Panorama), iar la Carte de non-ficțiune a fost premiată Laura Ionescu (editura Publica) pentru volumul de debut „Nu te găsesc pe nicăieri”.

Foto: în imagine, Vlad Chirea, fotoreporter Libertatea/sursa: Friends for Friends

