Volumul mare de cumpărături din această perioadă necesită cheltuieli pe măsură. Dar, nu te lăsa amăgit de prețurile mici și nu cumpăra de la persoane necunoscute carne provenită de la animale sacrificate în condiții improprii sau care este comercializată pe marginea drumului, direct din portbagaj, din căruță ș.a.m.d, chiar dacă vânzătorul îți dă “asigurări” că a făcut toate examenele sanitar-veterinare.

Sfaturi pentru a-ţi da seama că e proaspătă

Mirosul constituie principala modalitate de a verifica dacă este stricată sau proaspătă. Dar, pe lângă miros, există câteva indicii de bază. Astfel, bucata pe care ți-o dorești trebuie să aibă o culoare roșiatică, vie. Dacă este vineție, de nuanță gri ori de culoare închisă, dacă are o crustă nefirească, nu o cumpăra.

De asemenea, evită carnea cu grăsime îngălbenită, fără strălucire, cu mai multe tonuri de culoare. Apoi, carnea proaspătă nu trebuie să se lipească de degete când e pipăită. Carnea foarte moale, în care intră degetele, care e jilavă și lipicioasă, e de proastă calitate. De exemplu, carnea de porc trebuie să fie tare, trandafirie, cu fibrele dense, împănată cu grăsime albă sau roz- alb, care la frecare lasă o senzație de unsuros.

Chiar dacă cumperi carne dintr-un supermarket sau din alt magazin autorizat, cere să o vezi de aproape și s-o miroși, pentru că lumina din galantare te poate înșela. Așadar, verifică atent dacă bucata de carne nu are cumva prea multă umezeală (dacă, la apăsare, din ea iese suc/apă). La carnea pre-ambalată verifică atent termenul de valabilitate și asigură-te că bucata de carne are un aspect frumos, arată că e proaspătă, că nu există lichid în interiorul ambalajului vidat.

PARTENERI - GSP.RO "Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Florin Gardoș i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro Obiectul care trebuie scos din priză în fiecare noapte. Consumă foarte mult curent și toți românii îl au în casă

Observatornews.ro EXCLUSIV: Certificatul verde se va aplica din ianuarie tuturor angajaţilor, cu două excepţii. Ce sancţiuni riscă salariaţii care nu îl au

HOROSCOP Horoscop 22 decembrie 2021. Săgetătorii au opțiuni limitate în chestiunile legate de deplasări, întâlniri și decizii

Știrileprotv.ro Iluzia optică ce dă bătăi de cap internauților: Câți cai sunt în imagine

Telekomsport Gigi Becali, ”tun” de zile mari. A acceptat oferta de 25 de milioane de euro

PUBLICITATE Cadouri de Crăciun, haine și decorațiuni cu 80% REDUCERE!