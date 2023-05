Hăncescu a criticat faptul că premierul Nicolae Ciucă și președintele Camerei Deputaților, viitorul premier Marcel Ciolacu, au promis că vor găsi soluții pentru majorarea salariilor profesorilor, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

„Din decembrie am început să protestăm la Ministerul Educaţiei, am continuat în februarie, martie, aprilie, am avut discuţii cu premierul, cu domnul Ciolacu, le-am prezentat problemele. Amândoi au spus că mare dreptate avem şi că vor găsi soluţii, că nu se poate. A spus-o premierul, că nu se poate ca un profesor să aibă 2.500 de lei când este atât de importantă munca dascălului, în condiţiile în care un muncitor necalifcat poate primi şi 4.000 de lei net. Am rămas cu promisiunile”, a spus sindicalistul la Prima News, potrivit news.ro.

Liderul de sindicat a susținut că „a sosit momentul ca cineva să se trezească pentru că nu se poate face reformă în ţara asta în educaţie”.

„Se bat cu pumnii în piept cu implementarea României educate, se pare că sunt nişte politicieni care consideră că se poate face educaţie cu profesori umiliţi. Nu se poate face o şcoală adevărată cu profesori care se gândesc la ziua de mâine în permanenţă”, a mai punctat Hăncescu.

Recomandări Noi tancuri, drone și rachete pentru Ucraina: Europa crede în succesul ofensivei și își asumă un rol mai important în susținerea Kievului, spun experții

Reprezentanţii federaţiilor sindicale din educaţie au anunţat că vor declanşa greva generală din 22 mai, iar aceasta va fi precedată de o grevă de avertisment miercuri, 17 mai. Printre revendicări se numără majorarea salariilor personalului din învăţământ, plecând de la principiul ca salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie, adică 6.789 lei.

În replică, ministrul educaţiei, Ligia Deca, a declarat că „nu ar trebui pusă în pericol în niciun fel structura anului şcolar” și că va invita sindicaliștii pentru negocieri privind contractul colectiv de muncă.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

