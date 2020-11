Lider sindical din Institutul Cantacuzino: “Ca medic, Rafila putea să se opună numirii. Dar își dădeau posturi între ei”

Pe când conduceau, din postura de administratori, Institutul Cantacuzino, Alexandru Rafila și alte nume importante din sănătatea românească au permis o angajare importantă împotriva legii, susține Corpul de Control al MApN.

Ziarul l-a contactat pe Cătălin Bazac, președinte SLIC (Sindicatul Liber Dr. Ion Cantacuzino din Institutul Cantacuzino), cel care atrăsese atenția, în primăvară, că mai mulți colegi sunt epuizați din cauza procesului de testare COVID-19, iar vizita premierului Ludovic Orban a avut o tentă electorală.

Institutul Cantacuzino are un rol important în pandemie, el având capacitate de testare COVID și, în plus, fiind implicat în producția de vaccinuri, cum ar fi cel antigripal, precum și în cercetări alături de clinica OncoGen din Timișoara referitoare la coronavirus.



Bazac spune că lucrurile publicate de ziar erau știute pe surse în institut, însă accesul la documente și la dovezi era limitat. În plus, acesta vorbește despre beneficiile personale obținute de mai mulți șefi în urma acțiunilor care au dus la intervenția Corpului de Control al Ministerului Apărării Naționale.



Libertatea a arătat, ieri, cum un profesor consiliat de Adrian Ionel, Mircea-Ioan Popa, a fost angajat fără concurs ca medic, într-o ședință a Consiliului de Administrație la care au participat, printre alții, medicii Alexandru Rafila și Ionel Oprea. El era inactiv conform Colegiului Medicilor, iar poziția i-a asigurat includerea într-un proiect în care a fost pus și șef.

În același timp, spune Cătălin Bazac, posturi importante din institut “nu sunt puse în statul de funcții, în timp ce ei, cei despre care ați scris, și-au băgat posturi peste tot”.



– Domnule Bazac, de ce vă refuzau accesul la informații?

– Eu făceam cereri prin care să fiu primit în CA. Fiind o structură militară, am și menționat să fiu chemat când sunt probleme pe partea socială, angajări, să nu particip pe probleme militare. Mi-au răspuns, inițial, că mă vor chema. Nu s-a întâmplat decât o singură dată, când am vorbit 10 minute. Atât. Deși aveam dreptul, legal, conform legii dialogului social, ca sindicat.

Cătălin Bazac, sindicalist din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino

“Beneficii instituționale și financiare”

– În schimb, am văzut că existau invitați, nume cunoscute, precum domnul general Oprea, iar doctorul Rafila era chiar membru.

– Exact. Am citit că spune că a participat la o singură ședință de CA. Nu e adevărat. A mai participat la cel puțin una. Și, în plus, a acceptat propunerea de încadrare a domnului Popa ca medic. Putea să spună nu. Poate, dacă eram acolo, aș fi ridicat problema, însă cei prezenți nu au făcut-o.

– În plus…

– Știți de ce e relevant cazul de față? Oamenii despre care ați scris, și nu doar ei, și-au băgat și dat posturi peste tot, în timp ce în statul de funcții nu sunt puse posturi de care e mare nevoie. Statul de funcții a fost făcut de o persoană fără calitate juridică, care nici măcar nu s-a consultat cu persoane din laboratoare și din poziții-cheie.

Banii pe proiectul RADAR au fost împărțiți. Însă, din ce știu eu, nu există vreun rezultat clar al proiectului în acest moment. Cătălin Bazac, sindicalist din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino:

– Bun. Să vorbim concret, care erau beneficiile domnului Popa, după ce a fost angajat ca medic?

– În primul rând, ca medic, avea un salariu. Participarea în acel proiect i-a atras alte sume, pe care, după ce a fost numit coordonator, el împărțea și sumele de bani. Adică el decidea și către cine merg banii din institut. Practic, nu doar beneficii financiare, ci și instituționale.

19.000 de lei, brut, era salariul lui Mircea Ioan Popa în iulie 2018 la “Cantacuzino”; acesta primea și 232,5 lei, salariu brut per oră, în cadrul proiectului RADAR, la un maximum de 100 de ore lucrate pe lună

Pe lângă ce ați scris, domnul Popa a fost numit și director adjunct, deși nu era nici CSI, nici CSII. Stătea în birou cu comandantul, domnul Șipoteanu, militar, fără să aibă voie. Cătălin Bazac, sindicalist din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino:

