Atacul devastator cu rachete lansat de Rusia în dimineața Duminicii Floriilor asupra orașului Sumî, din nord-estul Ucrainei, a dus la pierderea a cel puțin 34 de vieți, inclusiv a doi copii, iar alte 117 persoane au fost rănite în acest act de violență comis într-o zi cu profundă semnificație religioasă pentru credincioșii ortodocși.

Liderii europeni au condamnat unanim agresiunea Rusiei, descriind-o ca fiind un act cinic și inacceptabil, ce sfidează dreptul internațional, eforturile diplomatice și umanitatea.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Rusia este singura responsabilă pentru continuarea războiului și a cerut măsuri ferme pentru a impune un armistițiu.

Premierul britanic Keir Starmer a solicitat un armistițiu imediat, fără condiții, subliniind angajamentul președintelui Zelenski față de pace.

Oficiali ai Uniunii Europene, inclusiv Ursula von der Leyen și Kaja Kallas, au descris atacul ca fiind o „amintire sumbră” a brutalității ruse și o „crimă de război” comisă asupra unor civili adunați la biserică.

Lideri din Italia, Finlanda, Estonia, Moldova, dar și reprezentanți ai opoziției din Belarus au transmis mesaje de solidaritate cu Ucraina și apeluri la întărirea sancțiunilor internaționale împotriva Moscovei.

România s-a alăturat vocii Europei prin declarațiile premierului Marcel Ciolacu și ale lui Ilie Bolojan, condamnând ferm atrocitatea comisă de Rusia și reafirmând sprijinul deplin pentru Ucraina.

„Guvernul României este solidar cu Ucraina. Transmitem condoleanțe familiilor victimelor atacului cu rachetă, comis de Rusia în Sumî, în această zi a Floriilor. Condamnăm cu fermitate această atrocitate”, a transmis Marcel Ciolacu.

„Scene sfâșietoare din #Sumy în această Duminica Floriilor, când rachetele rusești au ucis civili nevinovați. Gândurile noastre sunt la poporul ucrainean și la familiile victimelor. Continuăm să sprijinim toate eforturile de a atinge pacea și de a pune capăt acestor crime de război”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare pe X.

Atacul de la Sumî, petrecut la doar două zile după discuțiile de pace dintre emisarul american Steve Witkoff și Vladimir Putin, subliniază refuzul regimului de la Kremlin de a accepta o soluție pașnică. Într-un moment în care Ucraina și-a exprimat disponibilitatea pentru un armistițiu necondiționat, Europa cere un răspuns ferm: încetarea imediată a ostilităților, tragerea la răspundere a celor vinovați și consolidarea sprijinului militar și umanitar pentru Ucraina.

