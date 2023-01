Mii de susținători ai lui Bolsonaro au intrat cu forța în clădirea Congresului, în cea a Curții Supreme și în Palatul Prezidențial Planalto. Peste 400 de oameni au fost arestați în urma revoltei.

Comentatorii au descris insurecția de duminică drept cel mai grav asalt asupra democrației braziliene din ultimele decenii și au comparat-o cu violențete care au avut loc în sediul Congresului american pe 6 ianuarie 2021.

Despre un ”asalt asupra democrației” a vorbit, în mesajul său, președintele american Joe Biden, care a condamnat incidentele.

”Instituțiile democratice ale Braziliei se bucură de întregul nostru sprijin, iar voința poporului brazilian nu trebuie subminată”, a transmis liderul de la Casa Albă pe Twitter, precizând că așteaptă să colaboreze cu președintele Lula da Silva.

I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazils democratic institutions have our full support and the will of the Brazilian people must not be undermined. I look forward to continuing to work with @LulaOficial. — President Biden (@POTUS) January 8, 2023

Un mesaj similar a venit și din partea secretarului de stat american Antony Blinken, care a precizat că ”folosirea violenței pentru a ataca instituțiile democratice este întotdeauna inacceptabilă”.

We condemn the attacks on Brazil's Presidency, Congress, and Supreme Court today. Using violence to attack democratic institutions is always unacceptable. We join @lulaoficial in urging an immediate end to these actions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 8, 2023

Reacțiile liderilor europeni

Reacții au venit și din partea liderilor europeni. Președintele francez, Emmanuel Macron, a transmis pe Twitter că ”Voința poporului brazilian și instituțiile democratice trebuie să fie respectate! Președintele Lula da Silva poate conta pe sprijinul de neclintit al Franței”.

La volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées ! Le Président @LulaOficial peut compter sur le soutien indéfectible de la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2023

Premierul italian, Giorgia Meloni, și-a exprimat solidaritatea cu instituțiile braziliene, precizând că ”este nevoie urgentă de o revenire la normalitate”.

”Ceea ce se întâmplă în Brazilia nu ne poate lăsa indiferenți. Imaginile cu pătrunderea în birourile instituționale sunt inacceptabile și incompatibile cu orice formă de disidență democratică”, consideră Meloni.

Quanto accade in Brasile non può lasciarci indifferenti. Le immagini dellirruzione nelle sedi istituzionali sono inaccettabili e incompatibili con qualsiasi forma di dissenso democratico. È urgente un ritorno alla normalità ed esprimiamo solidarietà alle Istituzioni brasiliane. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 8, 2023

Și prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, și-a exprimat sprijinul pentru Lula da Silva ”și pentru instituțiile libere și alese democratic de poporul brazilian”.

”Condamnăm categoric asaltul asupra Congresului brazilian și facem un apel pentru revenirea imediată la normalitatea democratică”, a cerut Sanchez.

Todo mi apoyo al presidente @LulaOficial y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño.



Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8, 2023

Ministrul portughez de externe, João Gomes Cravinho, a afirmat că fostul președinte Jair Bolsonaro este responsabil pentru incidente.

”Fără îndoială, fostul președinte Bolsonaro are responsabilitate. Vocea sa este auzită de acești demonstranți antidemocratici. Ar fi foarte important ca el să aibă un mesaj de condamnare în fața dezordinii care se întâmplă în prezent la Brasilia”, a precizat șeful diplomației portougheze.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metola, s-a declarat ”profund îngrijorată de ceea ce se întâmplă în Brazilia”.

”Democrația trebuie să fie întotdeauna respectată. Parlamentul European este de partea guvernului Lula și a tuturor instituțiilor legitime și alese în mod democratic”, a transmis șefa legislativului UE.

Profundamente preocupada com o que está a acontecer no #Brasil.



A Democracia deve ser sempre respeitada.@Europarl_EN está ao lado do Governo @LulaOficial e de todas as Instituições legitima e democraticamente eleitas.



???? — Roberta Metsola (@EP_President) January 8, 2023

La rândul său, șeful diplomației europene, Josep Borrell, a afirmat că este ”consternat de actele de violență și de ocuparea ilegală a cartierului guvernamental din Brasilia de către extremiștii violenți” și și-a exprimat ”sprijinul total pentru Lula și guvernul său, pentru Congres și pentru Curtea Supremă Federală”. ”Democrația braziliană va învinge violența și extremismul”, a afirmat Borrell.

Appalled by the acts of violence and illegal occupation of Brasilia's government quarter by violent extremists today.



Full support to @LulaOfficial and his government, to Congress and to the Federal Supreme Court.



Brazilian democracy will prevail over violence and extremism. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 8, 2023

Mesaje din America Latină

Incidentele din Brazilia au fost condamnate și de liderii din America Latină.

”Tentativa de lovitură de stat a conservatorilor brazilieni, îndemnată de conducerea puterii oligarhice, de purtătorii lor de cuvânt și de fanatici, este condamnabilă și nedemocratică. Lula nu este singur, el are sprijinul forțelor progresiste din țara sa, din Mexic, de pe continentul american și din lume”, a afirmat președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador.

Reprobable y antidemocrático el intento golpista de los conservadores de Brasil azuzados por la cúpula del poder oligárquico, sus voceros y fanáticos. Lula no está solo, cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas de su país, de México, del continente americano y del mundo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 8, 2023

Președintele Argentinei, Alberto Fernández, a vorbit despre o ”tentativă de lovitură de stat”.

”Vreau să îmi exprim respingerea față de ceea ce se întâmplă în Brasilia. Sprijinul meu și al poporului argentinian pentru Lula în fața acestei tentative de lovitură de stat cu care se confruntă”, a transmis liderul de la Buenos Aires.

Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, a afirmat că respinge ”categoric violența generată de grupurile neofasciste ale lui Bolsonaro, care au atacat instituțiile democratice ale Braziliei” și și-a exprimat susținerea pentru Lula da Silva și pentru poporul brazilian.

Rechazamos de manera categórica la violencia generada por los grupos neofascistas de Bolsonaro que han asaltado las instituciones democráticas del Brasil. Nuestro respaldo a @LulaOficial y al pueblo brasileño que seguramente se movilizará en defensa de la Paz y de su presidente. pic.twitter.com/6oaBXiumjx — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 8, 2023

Un mesaj similar a venit și din partea ministerului de externe din Peru, care a transmis că Guvernul de la Lima ”condamnă cu energie asaltul asupra sediilor Congresului, Președinției și Curții Supreme din Brazilia și orice încercare de a ignora legitimitatea alegerilor din octombrie 2022”.

