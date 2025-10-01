Împrumut pentru reparații

Inițiativa, prezentată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prevede un „împrumut pentru reparații” care ar urma să fie rambursat doar dacă Rusia plătește despăgubiri pentru distrugerile provocate în timpul războiului.

Ideea a fost susținută și de Germania, dar întâmpină opoziție în Belgia, unde se află cea mai mare parte a activelor blocate, din cauza riscurilor ridicate pentru economia națională.

Kremlinul a reacționat dur, calificând planul drept „furt” și avertizând că va urmări penal atât statele, cât și persoanele implicate.

Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a spus că nu există nicio diferență între confiscarea activelor și folosirea lor ca garanție.

Putin a semnat un decret prin care accelerează redistribuirea activelor străine din Rusia

În paralel, președintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care accelerează redistribuirea activelor străine din Rusia, în timp ce oficiali ruși au sugerat că Moscova ar putea răspunde prin confiscarea proprietăților companiilor europene și americane.

Rusia deține deja în „conturi de tip C” câștigurile companiilor occidentale, accesibile doar cu aprobarea statului.

Experții spun că aceste fonduri, estimate la zeci de miliarde de dolari, ar putea fi folosite de Moscova pentru a-și finanța deficitul bugetar. De la începutul războiului, Kremlinul a preluat operațiunile mai multor firme străine, inclusiv ale Carlsberg.

Oficialii ruși avertizează că folosirea activelor înghețate ar destabiliza sistemul financiar global. Putin a declarat că „furtul” rezervelor rusești ar accelera fragmentarea piețelor internaționale și tranziția către sisteme alternative de plăți, în afara dolarului și euro, proces pe care îl consideră inevitabil și, într-o anumită măsură, benefic pentru Rusia.

