Liderul comunist cubanez promite o „rezistență indestructibilă”

„În fața acestui scenariu, Cuba are o certitudine: orice agresor extern se va lovi de o rezistenţă indestructibilă”, a transmis Diaz-Canel într-un mesaj publicat marţi pe contul său de X.

Reacția sa a venit a doua zi după ce Donald Trump a declarat că „va avea onoarea să ia Cuba”, fără a intra în detalii. Liderul republican de la Casa Albă a vorbit de asemenea despre o „eliberare” a Cubei.

„Aproape zilnic, Statele Unite ameninţă în mod public Cuba cu răsturnarea prin forţă a ordinii constituţionale. Ei folosesc un pretext revoltător: restricţiile dure pe care le-au impus unei economii slăbite pe care au agresat-o şi pe care au încercat să o izoleze de peste 60 de ani”, a acuzat Miguel Diaz-Canel, referindu-se la un embargou american aflat în vigoare din 1962.

Americanii „anunţă planuri de preluare a ţării, a resurselor sale, a bunurilor şi chiar a economiei, aceeaşi pe care încearcă să o sufoce cu scopul de a ne face să capitulăm”, a adăugat liderul comunist de la Havana.

Presiuni maxime asupra Cubei

Statele Unite exercită o „presiune maximă” asupra Cubei prin împiedicarea oricărei livrări de petrol către insulă.

„Numai aşa putem explica războiul economic feroce aplicat ca pedeapsă împotriva oricărui popor”, a insistat Miguel Diaz-Canel.

Donald Trump îşi multiplică, de mai multe săptămâni, avertismentele la adresa regimului din Cuba, declarând în același timp că Havana „vrea să încheie un acord” cu Washingtonul.

Regimul de la Havana a confirmat vinerea trecută că negociază cu vecinul său şi a eliberat deţinuţi politici în cadrul unui acord cu Vaticanul, un mediator istoric între Cuba comunistă și Statele Unite.

Donald Trump vrea înlăturarea lui Miguel Diaz-Canel

După capturarea lui Maduro într-o operațiune care a durat doar câteva ore, Trump a ținut piețele și aliații în suspans în legătură cu planul său de schimbare a regimului din Cuba, o insulă situată la 145 de kilometri de coasta Floridei și ai cărei lideri comuniști se opun Statelor Unite de mai multe decenii.

Persoane familiarizate cu situația spun că Trump are într-adevăr un plan, iar acest plan exclude intervenția militară. Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite mizează pe intensificarea presiunilor economice pentru schimbarea conducerii regimului și deschiderea Cubei către Statele Unite. În cazul unui succes, Statele Unite ar lua, practic, locul fostei sale rivale Uniunea Sovietică, care a susținut economic și politic Cuba până la destrămarea sa în 1991.

Trump și consilierii săi vor să-l înlocuiască – pe cale pașnică – pe liderul cubanez Miguel Mario Díaz-Canel, despre care cred că a dus economia insulei în colaps și este incapabil să implementeze reformele politice și economice necesare.

Unul dintre posibili înlocuitori este Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nepotul lui Raúl Castro, un alt fost lider al Cubei și fratele lui Fidel Castro. Tânărul Castro, colonel în Ministerul cubanez de Interne, are legături strânse cu armata, care controlează o parte semnificativă a economiei insulei.

