Trump nu exclude o intervenție militară în Cuba

„Indiferent dacă o eliberez sau o iau, cred că pot face orice vreau cu ea”, a spus Trump reporterilor în Biroul Oval. Fostul președinte nu a exclus o intervenție militară în Cuba, subliniind că „sunt o națiune foarte slăbită acum”.

„Este o națiune eșuată”, afirma Trump despre vecinii cubanezi

Cuba se confruntă cu o criză energetică majoră, luni având loc o pană de curent care a afectat cei 11 milioane de locuitori ai insulei. Experții au avertizat că rezervele de combustibil ale țării ar putea fi epuizate până la jumătatea lunii martie, iar blocada impusă de SUA agravează o criză umanitară deja severă, provocată de decenii de gestionare defectuoasă și corupție ale regimului de la Havana.

„Este o națiune eșuată”, a declarat Trump. „Nu au bani, nu au petrol, nu au nimic, doar un pământ frumos, un peisaj frumos, este o insulă minunată.”

Miguel Diaz-Canel, prim-secretarul Partidului Comunist Cubanez, ține un discurs la un miting pro-Maduro

Liderii comuniști, amăgiți că ar putea rămâne la putere

În timp ce protestele împotriva guvernului cubanez se intensifică, legislatorii americani care susțin o tranziție democratică în Cuba salută declinul regimului.

Conform The Hill, administrația americană a semnalat că acordurile economice pe teme precum porturile, energia și turismul ar putea conduce la o relaxare a sancțiunilor. De asemenea, există discuții privind eliminarea restricțiilor pentru cetățenii americani care călătoresc în Cuba și o soluție care să permită liderilor comuniști să rămână pe insulă.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprim-ministrul Cubei, a declarat pentru NBC News că țara sa este „deschisă să stabilească o relație comercială fluidă cu companiile americane” și cu „cubanezii care locuiesc în Statele Unite și descendenții acestora.”

Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați în urma unei operațiuni militare de amploare a Statelor Unite împotriva Venezuelei, pe 3 ianuarie 2026.

Planul prioritizat de Donald Trump pentru schimbarea regimului la Havana

După capturarea lui Maduro într-o operațiune care a durat doar câteva ore, Trump a ținut piețele și aliații în suspans în legătură cu planul său de schimbare a regimului din Cuba, o insulă situată la 145 de kilometri de coasta Floridei și ai cărei lideri comuniști se opun Statelor Unite de mai multe decenii.

Persoane familiarizate cu situația spun că Trump are într-adevăr un plan, iar acest plan exclude intervenția militară. Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite mizează pe intensificarea presiunilor economice pentru schimbarea conducerii regimului și deschiderea Cubei către Statele Unite. În cazul unui succes, Statele Unite ar lua, practic, locul fostei sale rivale, Uniunea Sovietică, care a susținut economic și politic Cuba până la destrămarea sa în 1991.

„Cuba va cădea destul de curând”, a declarat Trump la CNN. „Cuba este pregătită, după 50 de ani”, a insistat el.

Pe cine ar dori Trump să pună la conducerea Cubei

Președintele american consideră scenariul venezuelean ca un model de urmat. Trump și consilierii săi vor să-l înlocuiască – pe cale pașnică – pe liderul cubanez Miguel Mario Díaz-Canel, despre care cred că a dus economia insulei în colaps și este incapabil să implementeze reformele politice și economice necesare.

Liderul comunist Miguel Mario Díaz-Canel ține un discurs cu imaginea lui Fidel Castro pe fundal

Unul dintre posibili înlocuitori este Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nepotul lui Raúl Castro, un alt fost lider al Cubei și fratele lui Fidel Castro. Tânărul Castro, colonel în Ministerul cubanez de Interne, are legături strânse cu armata, care controlează o parte semnificativă a economiei insulei.

Administrația Trump îl consideră pe tânărul Castro un potențial lider pragmatic, care ar putea cădea la acorduri cu SUA, în timp ce Fidel și Raúl au refuzat să negocieze din motive ideologice.

Negocierile sunt purtate de congresmenul republican de Florida Mario Díaz-Balart, un apropiat al secretarului de stat Marco Rubio. Díaz-Balart a estimat săptămâna aceasta la CBS că actualul regim nu va supraviețui până la sfârșitul mandatului prezidențial al lui Trump.

