Ceartă pe avere în clanul Corduneanu. Liderul interlop Costel Corduneanu și-a dat în judecată fosta soție

Unul dintre cei mai cunoscuți lideri de clanuri din România și-a chemat în judecată fosta nevastă, Alina Bogdan, cu care vrea să-și împartă averea. Între altele, Costel Corduneanu vrea ca apartamentul din cartierul Nicolina să rămână pe numele său. Judecătoria Iași urmează să stabilească un prim termen al procesului de partaj.

Corduneanu a precizat că solicită stabilirea unei cote de 100% în favoarea lui la dobândirea apartamentului de pe șoseaua Nicolina, care are o suprafață utilă de 109 mp. Locuința a fost cumpărată pe 12 februarie 2004.

Liderul clanului Corduneanu a fost căsătorit cu Alina Bogdan de pe 19 octombrie 2002, până pe 16 februarie 2011. Atunci, instanța a dispus desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a femeii.

Costel Corduneanu a cumpărat apartamentul în timpul căsătoriei, dar el susține că a fost plătit de el, iar fosta nevastă nu a avut vreo contribuție financiară la achiziționarea locuinței.

Alina, de la ”iubirea vieții mele” la cel mai aprig ”dușman”

La mjilocul lunii septembrie, Costel Corduneanu a fost pus în libertate de judecătorii Curții de Apel Cluj. Hotărârea a fost luată în cadrul unei cereri de liberare condiționată formulată de către liderul clanului Corduneanu, după ce a executat, în penitenciarul din Drobeta-Tr. Severin, mai bine de două treimi din pedeapsa de trei ani de închisoare.

Liderul clanului de la Iaşi ascunde un trecut amoros tumultuos. Corduneanu, supranumit și ”Împăratul Moldovei”, s-a căsătorit pentru prima dată la 16 ani. De prima lui soţie a divorţat după 16 ani de căsnicie, suspectând-o de infidelitate. Cea de-a doua soţie, Alina, a fost considerată mare dragoste a interlopului, însă de ea s-au legat şi cele mai multe probleme, fiind cea care l-a reclamat la poliţie.

Costel Corduneanu și Alina Bogdan. Foto: Adevărul

Povestea de dragoste dintre fostul campion de lupte Costel Corduneanu si Alina s-a înfiripat la Paris. S-au cunoscut în 2001, când ea avea 17 ani. Au făcut o nuntă ca-n basme cu 400 de invitați.

”I-am dat kilograme de aur și bani și ea a fugit de acasă”

”Câteodată în viaţă faci bine şi ţi se întoarce rău. Pe soţia mea Alina am iubit-o enorm, cu toate că i-am dat kilograme de aur şi bani și ea a fugit de acasă”, declara Costel Corduneanu, în 2010, citat de Adevărul.

La un moment dat, pentru a încerca să scape de cei care îl urmăreau, Corduneanu și-a luat numele de familie al soției. Libertatea a scris despre cum încearcă interlopii să-și șteargă urmele, luându-și numele de familie al soțiilor.

Scandalul dintre cei doi soţi a continuat, Alina acuzându-l pe Costel de sechestrare, în timp ce interlopul şi-a suspectat fosta nevastă că făcea videochat.

După plecarea Alinei din căminul conjugal, Costel Corduneanu a avut o altă relaţie, de pe urma căreia a rezultat un copil.

Vreau, în schimb, să nu mai ajung la pușcărie. Am 50 de ani, vreau să am grijă de copii, de nepoți. Nu mai vreau să am probleme cu legea Costel Corduneanu, după eliberare, pentru BZI:

”Nu suntem clan, suntem o familie”

În ianuarie 2020, 24 dintre cei 27 de membri ai clanului Corduneanu, judecați într-un dosar de crimă organizată, au scăpat după ce faptele s-au prescris, au fost clasate sau nu au fost probate. În 2016, Tribunalul Maramureş pronunțase pedepse la închisoare pentru 25 dintre cei 27 de inculpaţi. Costel Corduneanu primea, atunci, opt ani de închisoare.

”Lumea spune că suntem clan, că facem parte din mafie și nu mai știu ce. Noi nu suntem clan, noi suntem o familie. Noi nu am omorât pe nimeni. Într-adevăr am reacționat și noi când am fost provocați, dar atât”, a mai spus Corduneanu.

Foto: Adevărul





