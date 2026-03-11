Bilețelele care au stârnit confuzie în magazin

Clientul a observat că aproape fiecare produs avea atașat câte un mic bilețel. La prima vedere, imaginea părea neobișnuită și i-a atras imediat atenția.

Postarea a devenit rapid populară, iar utilizatorii platformei au început să ofere explicații. Mulți au recunoscut imediat despre ce este vorba.

Unul dintre comentatori a scris: „Arată foarte mult ca un inventar.”

Un alt utilizator a detaliat procedura: „O echipă numără mărfurile și atașează etichetele, astfel încât echipa de management să poată înregistra digital stocul mai rapid.”

Potrivit explicațiilor, faptul că inventarierea se face în timp ce magazinul este încă deschis nu este ceva neobișnuit.

„Primele articole din gama de produse sunt numărate în avans”, a explicat un alt utilizator în comentarii.

Rafturi pline de bilețele la Lidl Germania Foto: Reddit

Inventar simultan în mai multe magazine Lidl

Discuția online a devenit și mai interesantă după ce mai mulți utilizatori au spus că au văzut aceeași situație în alte magazine.

„Avem același lucru acum. O fac și în toată Europa în același weekend?”, a întrebat cineva în comentarii.

Un alt utilizator a confirmat: „A fost la fel și la Lidl-ul meu din Viena ieri.”

Explicația ar putea fi legată de calendarul financiar al companiei. Un comentator a precizat că inventarul trebuie de obicei realizat în termen de 10 zile de la încheierea anului fiscal.

Pentru grupul Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, anul fiscal s-a încheiat pe 28 februarie.

De ce sunt obligate supermarketurile să facă inventarul

Inventarierea anuală nu este doar o procedură internă a magazinelor, ci și o obligație legală. Conform legislației comerciale germane, comercianții trebuie să înregistreze complet stocurile cel puțin o dată pe an. Acest proces stă la baza întocmirii situațiilor financiare și a unei contabilități corecte.

În același timp, inventarul ajută magazinele să identifice diferențele de stoc. Astfel pot fi descoperite produse lipsă din cauza furturilor, livrărilor greșite sau altor pierderi.

De altfel, clienții plătesc pentru furturile din supermarketurile din Germania. Un supermarket a luat măsuri extreme din această cauză.

În sectorul retail alimentar, unde marjele de profit sunt relativ mici, astfel de diferențe pot avea un impact important asupra rezultatelor financiare. De aceea, inventarul rămâne o etapă esențială în funcționarea fiecărui supermarket.