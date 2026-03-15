Lidl aduce în magazine un sistem de panouri fotovoltaice pentru balcon

Mai exact, din 16 martie 2026, clienții care au aplicația Lidl Plus pot rezerva un set de panouri fotovoltaice pentru balcon. Sistemul are un preț de 1.299 lei.

Pachetul include două panouri fotovoltaice de 185 W fiecare, un microinvertor cu monitorizare prin Wi-Fi, cabluri și un sistem de prindere. Conform retailerului, kitul are o putere de aproximativ 400 W, „însă puterea instalată totală a panourilor este de aproximativ 370 W”, potrivit sursei citate.

De pe site-ul magazinului aflăm ce conține setul pentru balcon și ce caracteristici are:

„Pachetul include: 2x module solare (185W), 1x cablu de conectare cu contact de protecție (5m), 1x set de montare pe balcon, 1x microinvertor monofazat;

Putere maximă: 400W;

Curent maxim de ieșire: 1,74A;

Dimensiuni modul solar (L x l x A): 1134 x 800 x 30mm;

Temperatură ambientală admisă: –40 până la 65°C;

2 module solare;

1 microinvertor cu modul wifi integrat;

alimentare directă cu energie electrică la rețeaua electrică de 230V a locuinței;

extensibil cu module solare suplimentare;

panou solar durabil și rezistent la intemperii, cu cadru din aluminiu;

garanție de 10 ani pentru modulul solar (în funcție de material și fabricație) și microinvertor;

Tensiune nominală de ieșire: 220/230/240V~, frecvență nominală L/N/PE: 50/50Hz.”

Cum funcționează sistemul de panouri pentru balcon

Sistemul se conectează direct la rețeaua electrică a locuinței. Practic, energia produsă de panouri este consumată imediat de aparatele din casă, dacă acestea sunt în funcțiune în acel moment.

Dacă producția este mai mare decât consumul, energia poate ajunge în rețeaua electrică, însă în această situație proprietarul nu este plătit pentru curentul livrat decât dacă este prosumator.

Astfel de sisteme sunt cunoscute în unele țări europene drept „centrale de balcon” și sunt populare mai ales pentru locuințele de la bloc.

În Germania, acestea sunt cunoscute sub numele de „Balkonkraftwerk”. Sunt legale până la o putere de 800 W, fără a fi nevoie de autorizații speciale pentru conectarea la rețea.

Problemele care pot apărea în România

În România, instalarea unor astfel de sisteme ridică însă câteva probleme, potrivit Arena IT.

În primul rând, montarea panourilor pe fațada blocului poate necesita acordul asociației de proprietari.

În al doilea rând, dacă sistemul este conectat la rețea fără statut de prosumator, pot apărea situații neclare legate de contorul electric.

De exemplu, contoarele vechi se pot roti invers atunci când energia este injectată în rețea: „ ceea ce este bine pentru tine, dar e considerat furt”, potrivit specialiștilor citați.

Contoarele mai noi pot înregistra energia livrată ca fiind consum, dacă nu ești înregistrat ca și prosumator: „Nu numai că nu ești plătit pentru ceea ce dai în rețea, dar mai și dai bani pe asta.”, avertizează expertul de la Arena IT.

Chiar dacă energia livrată nu este plătită, utilizatorii pot reduce consumul din rețea atunci când producția coincide cu utilizarea aparatelor electrice din locuință.

Ideea este „genială”, spune expertul, însă din cauza legislației vechi, nu poate estima cât de util ar fi setul de panouri fotovoltaice pentru balcon, de la Lidl.

