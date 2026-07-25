Dealul Tălmaciului, redus cu 40%

Aceste lucrări sunt vizate în tronsonul 1 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș, cu o lungime de 14,25 kilometri, care se întinde de la Boița până în zona Avrig – Mârșa. Proiectul include nodul rutier ce va conecta autostrada A13 cu A1 Sibiu – Pitești și DN7. Contractul, în valoare de 1,89 miliarde de lei fără TVA, a fost atribuit companiei turce Makyol, iar termenul de finalizare a lucrărilor de pe acest lot este stabilit pentru anul 2028.

Dealul Tălmaciului, cunoscut și sub numele de Dealul Tălmăcel sau Dealul Cetății, se află în județul Sibiu, chiar la intrarea nordică în Defileul Oltului. El este poziționat exact la granița dintre orașul Tălmaciu și comuna vecină, Boița, la aproximativ 20 de kilometri sud de municipiul Sibiu.

Transformarea peisajului de la ieșirea de pe Valea Oltului este în plină desfășurare. Vârful dealului Tălmaciului va fi decopertat în proporție de 40%, pentru a face loc bretelelor 8 și 9 ale nodului rutier de la Boița, parte a viitoarei autostrăzi A13, potrivit publicației Turnul Sfatului.

Proiectul include și un nou sens giratoriu pe DN7, amplasat în zona unde benzile de circulație se separă și se află la niveluri diferite. Potrivit lui Petru Gâlcă, șeful adjunct de șantier pentru tronsonul 1 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș, acest sens giratoriu va facilita atât accesul dinspre DN7 pe autostrada spre Sibiu, cât și descărcarea traficului dinspre Făgăraș.

„În jur de 40% din deal va fi mutat. Trebuie să facem acolo două rampe, numerotate 8 și 9, iar rampele se vor descărca în DN7, unde vom construi un nou sens giratoriu, exact acolo unde cele două sensuri se despart și sunt denivelate”, a explicat Petru Gâlcă pentru Turnul Sfatului.

Traficul va fi deviat temporar

Pe durata lucrărilor, traficul de pe autostrada existentă Sibiu – Boița va fi deviat temporar. Constructorii vor realiza o legătură provizorie pentru a permite circulația, în timp ce breteaua 2 a nodului rutier, care va subtraversa autostrada existentă, este în construcție.

„Avem de făcut mai jos, în nodul rutier, breteaua numărul 2, care subtraversează autostrada existentă. Autostrada existentă trebuie, practic, să o tăiem și nu se va putea circula. Tocmai din cauza aceasta vom încărca și vom descărca traficul prin bretelele 8 și 9, în sensul giratoriu de la DN7”, a detaliat Gâlcă.

Până la finalizarea lucrărilor, mașinile vor fi direcționate pe legătura temporară prin bretelele 8 și 9, dar și prin noul sens giratoriu de pe DN7. Potrivit estimărilor, lucrările din zona dealului ar urma să fie încheiate în aproximativ un an.

În prezent, peste 50 de basculante și până la zece excavatoare sunt mobilizate în acest punct al șantierului.

„Nu facem decât lucrări de săpătură în acest punct. În zona nodului rutier avem mai multe utilaje, dar nu lucrează strict pentru această operațiune”, a completat șeful adjunct de șantier.