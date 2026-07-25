Dealul Tălmaciului, redus cu 40%

Aceste lucrări sunt vizate în tronsonul 1 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș, cu o lungime de 14,25 kilometri, care se întinde de la Boița până în zona Avrig – Mârșa. Proiectul include nodul rutier ce va conecta autostrada A13 cu A1 Sibiu – Pitești și DN7. Contractul, în valoare de 1,89 miliarde de lei fără TVA, a fost atribuit companiei turce Makyol, iar termenul de finalizare a lucrărilor de pe acest lot este stabilit pentru anul 2028.

Dealul Tălmaciului, cunoscut și sub numele de Dealul Tălmăcel sau Dealul Cetății, se află în județul Sibiu, chiar la intrarea nordică în Defileul Oltului. El este poziționat exact la granița dintre orașul Tălmaciu și comuna vecină, Boița, la aproximativ 20 de kilometri sud de municipiul Sibiu.

Transformarea peisajului de la ieșirea de pe Valea Oltului este în plină desfășurare. Vârful dealului Tălmaciului va fi decopertat în proporție de 40%, pentru a face loc bretelelor 8 și 9 ale nodului rutier de la Boița, parte a viitoarei autostrăzi A13, potrivit publicației Turnul Sfatului.

Proiectul include și un nou sens giratoriu pe DN7, amplasat în zona unde benzile de circulație se separă și se află la niveluri diferite. Potrivit lui Petru Gâlcă, șeful adjunct de șantier pentru tronsonul 1 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș, acest sens giratoriu va facilita atât accesul dinspre DN7 pe autostrada spre Sibiu, cât și descărcarea traficului dinspre Făgăraș.

„În jur de 40% din deal va fi mutat. Trebuie să facem acolo două rampe, numerotate 8 și 9, iar rampele se vor descărca în DN7, unde vom construi un nou sens giratoriu, exact acolo unde cele două sensuri se despart și sunt denivelate”, a explicat Petru Gâlcă pentru Turnul Sfatului.

Traficul va fi deviat temporar

Pe durata lucrărilor, traficul de pe autostrada existentă Sibiu – Boița va fi deviat temporar. Constructorii vor realiza o legătură provizorie pentru a permite circulația, în timp ce breteaua 2 a nodului rutier, care va subtraversa autostrada existentă, este în construcție.

„Avem de făcut mai jos, în nodul rutier, breteaua numărul 2, care subtraversează autostrada existentă. Autostrada existentă trebuie, practic, să o tăiem și nu se va putea circula. Tocmai din cauza aceasta vom încărca și vom descărca traficul prin bretelele 8 și 9, în sensul giratoriu de la DN7”, a detaliat Gâlcă.

Până la finalizarea lucrărilor, mașinile vor fi direcționate pe legătura temporară prin bretelele 8 și 9, dar și prin noul sens giratoriu de pe DN7. Potrivit estimărilor, lucrările din zona dealului ar urma să fie încheiate în aproximativ un an.

În prezent, peste 50 de basculante și până la zece excavatoare sunt mobilizate în acest punct al șantierului.

„Nu facem decât lucrări de săpătură în acest punct. În zona nodului rutier avem mai multe utilaje, dar nu lucrează strict pentru această operațiune”, a completat șeful adjunct de șantier.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.RO
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
GSP.RO
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
Parteneri
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Libertateapentrufemei.ro
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Adevarul.ro
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai 20 ani pe fundaşul stânga titular al naţionalei lui Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai 20 ani pe fundaşul stânga titular al naţionalei lui Hagi. Exclusiv
Un test OpenAI a scăpat de sub control și a executat 17.000 de acțiuni automate
Financiarul.ro
Un test OpenAI a scăpat de sub control și a executat 17.000 de acțiuni automate
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, lângă Sfântu Gheorghe. Imagini surprinse de martori
ObservatorNews.ro
A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, lângă Sfântu Gheorghe. Imagini surprinse de martori
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
GSP.ro
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
Parteneri
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
Mediafax.ro
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Redactia.ro
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Compania care va începe construirea unui parc fotovoltaic uriaș la marginea Iașului a învârtit anul trecut 160 de milioane de euro. Cine este fondatorul
ZiaruldeIasi.ro
Compania care va începe construirea unui parc fotovoltaic uriaș la marginea Iașului a învârtit anul trecut 160 de milioane de euro. Cine este fondatorul
Motivul pentru care prietena Soranei Cîrstea s-a retras din circuit. Abia acum a vorbit despre problema sa medicală
Fanatik.ro
Motivul pentru care prietena Soranei Cîrstea s-a retras din circuit. Abia acum a vorbit despre problema sa medicală
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință