„Cred că am fost cu toţii zguduiţi de mărturiile victimelor faptelor din cadrul universitar care au ieşit în mass-media în ultima vreme. Am discutat deja, împreună cu colegii de la alte ministere şi instituţii publice, şi am decis că vom lucra împreună cu specialiştii de la Ministerul Justiţiei, de la alte ministere vizate, de la Autoritatea Naţională pentru Egalitate de Şanse în colaborare cu Consiliul Rectorilor pentru a creiona un circuit legislativ astfel încât orice sesizare să intre rapid în circuitul de analiză, indiferent de forma sa, anonimă sau neanonimă”, a spus Ligia Deca.

„Sesizările care vizează fapte cu caracter penal, spre exemplu hărţuirea, vor fi transmise direct la procurori şi la Poliţie în urma analizei realizate acolo unse se realizează sesizarea”, a adăugat ministra Educației.

De asemenea, Deca a vorbit despre „armonizarea legislaţiei în acest domeniu pentru tot sistemul public, având în vedere că regulile privind cercetarea la locul de muncă se aplică tuturor domeniilor din societate, de aici nevoia de a ne consulta interinstituţional”.

Până la începutul anului universitar, a mai precizat ministra, va exista un raport privind felul în care au fost înregistrate, analizate şi soluţionate sesizările referitoare la încălcarea eticii şi deontologiei universitare, în baza auditării comisiilor de etică din toate universitățile din țară.

Recomandări EXCLUSIV | Criptomonedele produse în România aduc rușilor milioane de dolari. Cine se află în spatele fermelor de mining și cum sunt folosiți banii

Alfred Bulai, șef al Departamentului de Sociologie din cadrul SNSPA din București, a fost acuzat de foste studente că le cerea să se dezbrace, că le mângâia și chiar că a făcut sex cu unele, a dezvăluit site-ul Snoop.ro, luni, 29 iulie.

„O să am detalii și poziții clare doar după ce prezint poziția mea în Comisia de Etică din SNSPA. Vă rog să mă înțelegeți că trebuie să ofer toate lămuririle mai întâi colegilor din Comisia de Etică”, a declarat Bulai pentru Libertatea.

Acuzații de hărțuire sexuală îl vizează și pe actualul conferențiar universitar și prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA, sociologul Marius Pieleanu. Una dintre cele care a făcut astfel de acuzații la adresa lui Pieleanu este fosta ministră a justiției, Ana Birchall.

Foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News