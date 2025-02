„Am văzut comentariile critice publice și numeroase legate de decizia Academiei Române prin care s-a respins propunerea ca scriitorul Mircea Cărtărescu să devină membru corespondent. Înțeleg aceste critici, mai ales ca om care am susținut prin vot în Adunarea Generală a Academiei Române ca Mircea Cărtărescu să devină membru corespondent. Dar nu putem să nu vedem și că această propunere a fost susținută de o majoritate largă a Academiei, chiar dacă, din păcate, nu s-a ajuns acum la pragul critic (a lipsit un singur vot!)”, a scris Daniel David pe blog.

El a adăugat că „unii colegi au crezut altfel” acum, dar este convins că lucrurile vor sta diferit în perioada următoare. „Mircea Cărtărescu va deveni însă membru al Academiei Române în viitorul apropiat, sunt sigur de asta, și mă voi bucura să-l pot saluta în Aula Academiei în acel moment”, a scris ministrul educației.

Daniel David a precizat că deocamdată „Academia Română are dificila misiune de a promova excelența cu oameni care o înțeleg pe alocuri diferit”, adică oameni cu mentalități învechite, care sunt „prinși între tradiție vs modernitate sau între trecut vs prezent vs viitor”.

„Într-o Românie polarizată și conflictuală nu poți să te aștepți la o Academie complet altfel, deși academicul și angajamentul comun pentru excelență mai atenuează neînțelegerile dintre noi și canalizează, în interior, lucrurile și în sensul bun, lăsând loc și de „bună ziua”. Dar eu cred că drumul Academiei Române este unul în direcția și sensul corecte”, a mai scris ministrul educației.

Mircea Cărtărescu nu a fost primit în Academia Română pentru un singur vot

Scriitorul Mircea Cărtărescu, 68 de ani, nu a primit calitatea de membru corespondent al Academiei Române pentru că i-a lipsit un singur vot în Adunarea Generală de miercuri, 12 februarie. Cunoscutul poet, prozator și critic literar a absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti în 1980 și este multipremiat în cei 45 de ani de activitate.

El a transmis un scurt mesaj după refuz: „În ultimele zile am fost copleșit de căldura și solidaritatea lumii noastre culturale față de mine. Vreau să mulțumesc aici, cu toată gratitudinea, tuturor celor care, din Academia română, din presă și de pe rețelele sociale, mi-au fost zilele acesta alături”.

Ulterior, au apărut și explicațiile refuzului: i-a denigrat pe Eminescu și Eliade și „nu scrie la nivelul Academiei”.

Potrivit site-ului Academiei Române, membrii sunt „oamenii de știință și cultură care s-au distins prin opere care contribuie la progresul spiritual al țării, prin lucrări de mare valoare teoretică și practică”. Totodată, titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari.

