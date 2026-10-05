O propunere privind introducerea unei limite de 100 km/h pe toate autostrăzile din Europa a fost lansată în Austria. Inițiativa nu este, în prezent, un proiect legislativ oficial al UE.

Limită de 100 km/h pe toate autostrăzile din Europa. Ideea controversată vine din Austria

O nouă serie de discuții la Bruxelles a fost declanșată după o declarație publică austriacului Günther Fehlinger-Jahn, președintele Comitetului austriac pentru extinderea NATO.

Într-un discurs public, acesta a relansat propunerea introducerii unei limite maxime de 100 km/h pe absolut toate tronsoanele de autostradă și drumurile de mare viteză de pe teritoriul Uniunii Europene, relatează publicațiile Fakti și Autoblog.

Conform poziției sale, anunțată pe rețelele de socializare încă din martie, limitarea vitezeii la la 100 km/h ar putea contribui la reducerea drastică a numărului de accidente grave, scăderea consumului de carburanți și reducerea dependenței de importurile de petrol.

O asemenea măsură ar genera însă nemulțumiri în rândul șoferilor, în condițiile în care regulile actuale diferă considerabil de la o țară la alta. În cele mai multe state, limitele sunt cuprinse între 110 și 130 km/h, în timp ce pe autostrăzile din Germania nu există o limită generală obligatorie, iar 130 km/h este doar viteza recomandată.

Nu este un proiect oficial al Uniunii Europene

Înainte ca șoferii să se îngrijoreze, este importantă însă o precizare importantă: în prezent, propunerea nu este susținută de niciun proiect oficial de directivă.

Inițiativa anunțată de Fehlinger-Jahn nu are statutul unui act legislativ și nu figurează pe agenda instituțiilor europene la acest moment.

Acest aspect este important deoarece stabilirea vitezei maxime admise și organizarea circulației rămân responsabilitatea fiecărui stat membru. Deși instituțiile europene au anumite competențe comune în domeniul transporturilor, Comisia Europeană subliniază că nu există în prezent un cadru juridic comun care să uniformizeze limitele de viteză în toate țările.

Chiar dacă Uniunea Europeană are posibilitatea de a adopta reglementări în domeniul transporturilor, introducerea unei limite comune nu ar fi o procedură simplă.

Pentru ca o astfel de idee să devină realitate ar fi necesară o procedură legislativă complexă, care ar începe cu o propunere oficială a Comisiei Europene și ar continua cu aprobarea Parlamentului European și a Consiliului. Ulterior ar urma să fie depășit un alt obstacol major: opoziția statelor membre. O astfel de decizie ar avea un cost politic important, întrucât reducerea vitezei de la limitele uzuale de 120-130 km/h la 100 km/h ar însemna o diminuare directă a confortului pentru milioane de șoferi.

În plus, chiar Comisia Europeană recunoaște că orice regim de viteză trebuie adaptat la caracteristicile drumului, calitatea suprafeței de rulare, traficul și condițiile de mediu. Impunerea unei singure valori pentru toate tipurile de drumuri nu este considerată rațională din punct de vedere tehnic.

Unde există deja limita de 100 km/h

Reducerea vitezei la 100 km/h nu este însă complet necunoscută în Europa.

Olanda a introdus deja o astfel de limită pe autostrăzi, în anumite intervale orare, pentru reducerea emisiilor poluante.

În majoritatea celorlalte state se folosesc însă limite flexibile, controlate prin panouri electronice dinamice, în funcție de nivelul traficului, condițiile meteorologice sau nivelul zgomotului. Chiar și în Austria, țara de unde provine propunerea, limita standard rămâne de 130 km/h. Limite mai mici sunt aplicate doar local, în zone considerate riscante sau sensibile din punct de vedere ecologic.

Cât combustibil s-ar economisi la 100 km/h

Unul dintre principalele argumente ale susținătorilor reducerii vitezei este economia de combustibil. Este adevărat că, la 100 km/h, un motor cu combustie internă consumă semnificativ mai puțin decât atunci când mașina circulă cu 130 km/h.

Problema este că rezultatele obținute pentru un singur automobil nu se transferă automat asupra întregului sector de transport. Clubul automobilistic austriac ÖAMTC a respins categoric afirmațiile potrivit cărora reducerea limitei la 100 km/h ar duce la o scădere generală de 25% a consumului de combustibil la nivel național.

Potrivit analizelor tehnice realizate de experții clubului, efectul asupra consumului total al unei țări ar fi foarte redus, de doar câteva puncte procentuale.

Și opinia publică se opune în mare măsură unor asemenea restricții. Un sondaj realizat de ÖAMTC în aprilie 2026 arată că 68% dintre respondenți susțin menținerea limitei actuale de 130 km/h, în timp ce doar 11% sunt în favoarea reducerii vitezei.

În ceea ce privește siguranța, viteza este fără îndoială un factor care influențează gravitatea accidentelor, iar Comisia Europeană acordă o importanță deosebită gestionării acesteia.

Nu există însă dovezi științifice că o limită fixă de 100 km/h ar reprezenta o soluție universală pentru toate tipurile de autostrăzi europene, indiferent de numărul de benzi, intensitatea traficului și caracteristicile infrastructurii.