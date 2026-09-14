Cât costă cu adevărat să conduci 100 de kilometri? Majoritatea șoferilor ar spune că prețul combustibilului este factorul principal, dar adevărul este mult mai complex. Dincolo de cheltuielile de la pompă, există alte costuri ascunse care influențează semnificativ prețul real al fiecărei călătorii, potrivit publicației de știri din Belgia Redactie24.be.

Prețurile actuale ale combustibilului

Astăzi, 14 septembrie 2026, prețul maxim oficial pentru benzina 95 E10 în Belgia este de 2,058 euro pe litru, iar pentru motorina B7 este de 2,407 euro pe litru, conform datelor publicate de FOD Economie.

La aceste tarife, un autoturism pe benzină cu un consum mediu de 6 litri/100 km ajunge să coste aproximativ 12,35 euro doar pentru combustibil pe această distanță. Spre comparație, un vehicul diesel care consumă 5 litri/100 km va cheltui în jur de 12,04 euro. Diferența este de doar 31 de cenți.

„Dar cei care se uită doar la consumul de combustibil ratează o mare parte din costurile reale asociate utilizării unui autoturism”, transmite publicația menționată.

Orice kilometru parcurs înseamnă mai mult decât un consum de combustibil. Uzura vehiculului este inevitabilă: anvelopele trebuie schimbate periodic, uleiul și filtrele necesită înlocuire, iar discurile de frână și alte piese se degradează treptat.

În plus, șoferii trebuie să ia în calcul inspecțiile tehnice, întreținerea regulată și eventualele reparații. Pentru mașinile mai vechi, reparațiile neașteptate pot crește considerabil costul fiecărui kilometru.

„Dacă mașina este mai veche, este posibil să fi pierdut deja o mare parte din valoarea inițială, ceea ce poate scădea costul prin comparație cu o mașină nouă”, explică publicația.

Deprecierea este una dintre cele mai mari cheltuieli neobservate de șoferi. De exemplu, dacă o mașină costă 30.000 de euro nouă și valorează doar 18.000 de euro după câțiva ani, proprietarul va fi pierdut 12.000 de euro, adică o valoare care nu este evidentă precum o plată la benzinărie, dar care reprezintă un cost real al condusului.

Pe lângă depreciere, trebuie incluse și alte cheltuieli fixe precum asigurarea, taxa rutieră sau eventualele rate la creditul auto. Împărțirea acestor costuri pe un număr mic de kilometri anual poate duce la un preț surprinzător de mare per kilometru.

Prețul real pentru 100 km

De exemplu, luând în calcul doar combustibilul, costul pentru 100 de kilometri este de 12,35 euro pentru un autoturism pe benzină și 12,04 euro pentru unul pe motorină.

Totuși, dacă se includ toate celelalte costuri, prețul real pentru aceeași distanță variază între 25 și 40 de euro, conform unui calcul realizat de VAB. Diferențele depind de factori precum tipul mașinii, vechimea acesteia și numărul de kilometri conduși anual, scrie publicația menționată.

„O mașină nouă și scumpă, cu o depreciere ridicată, poate fi mult mai costisitoare decât o mașină mai veche, fiabilă, care și-a pierdut deja cea mai mare parte din valoare”, subliniază analiza.

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