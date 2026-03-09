Controverse politice după introducerea limitei de viteză de 30 km/h

Pe două dintre cele mai circulate artere din orașul Kassel, strada Holländische și strada Leipziger, au fost instalate semnele de limitare a vitezei la 30 km/h, valabile zi și noapte, informează publicația Hessenschau. Aceste drumuri sunt esențiale pentru navetiști, având un trafic de zeci de mii de vehicule zilnic, conform datelor autorităților locale.

Urmează să fie implementate restricții similare și pe strada Frankfurter, anunță Primăria Kassel. Decizia se bazează pe modificările aduse Regulamentului de Circulație din 2024, care oferă mai multă flexibilitate autorităților locale în stabilirea limitelor de viteză pe drumurile principale. Potrivit reglementărilor, viteza trebuie redusă la 30 km/h în zonele urbane intens circulate de școlari.

„Securitatea copiilor pe drumurile către școală are prioritate față de viteza traficului de tranzit”, a declarat Simone Fedderke, consilieră pentru transporturi din partea Verzilor.

Contextul implementării acestor măsuri este complicat de apropierea alegerilor locale, programate pentru 15 martie. Liderii politici, inclusiv din opoziție, acuză lipsa de transparență. Pe site-ul lor oficial, Verzii susțin că restricțiile de viteză răspund „îngrijorărilor legitime ale părinților și recomandărilor școlilor”.

În schimb, FDP (Partidul Liber Democrat), partid care alături de Verzi face parte din coaliția de guvernare din zonă, vorbește de un „cadou electoral”. „Nu a existat niciun proces de consultare, nici oficial, nici intern în cadrul coaliției. Este un cadou electoral pentru clientela verzilor”, spune Matthias Nölke, președintele filialei FDP din Kassel.



În opinia sa, limita de viteză de 30 km/h ar trebui să se aplice cel mult în timpul orelor de curs. Restricția de viteză reprezintă, potrivit lui, o intervenție majoră în traficul economic.

Reacții din partea comunității

Opiniile șoferilor sunt împărțite. O localnică a criticat limitarea pe o stradă cu trei benzi: „Nu înțeleg de ce trebuie să mergem cu 30 km/h aici”. Alții, precum un rezident din vecinătate, susțin măsura: „E mai liniște acum, ceea ce îmi place”. Însă unii șoferi se plâng că întârzierile cauzate de trafic le afectează programul zilnic.

Bastian Arndt, unul dintre inițiatorii unui grup, format din părinți, educatori și rezidenți, salută decizia. Grupul a strâns peste 700 de semnături pentru a susține limitarea vitezei. „Au existat accidente în trecut. Acum, traficul este încetinit, iar noi suntem fericiți că s-a luat această măsură”, a spus Arndt.

