SUA suspendă vizele pentru țările cu imigranți considerați „o povară” economică

Decizia, anunțată de Departamentul de Stat, face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri menite să limiteze imigrația din state considerate cu risc ridicat de dependență de ajutoare sociale.

„Departamentul de Stat va suspenda procesarea vizelor de imigrare pentru 75 de țări ale căror migranți beneficiază de ajutoare din partea poporului american într-un ritm considerat inacceptabil. Măsura va rămâne în vigoare până când SUA va putea garanta că noii imigranți nu vor extrage resurse de la contribuabilii americani”, a transmis Departamentul de Stat, pe platforma X.

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

Potrivit comunicatului oficial, suspendarea vizelor este o măsură temporară, care va rămâne în vigoare până la revizuirea criteriilor privind eligibilitatea economică a solicitanților.

„Suspendarea afectează zeci de țări – printre care Somalia, Haiti, Iran și Eritreea – ale căror imigranți ajung adesea să devină o povară pentru contribuabilii americani după sosire. Lucrăm pentru a ne asigura că generozitatea poporului american nu va mai fi abuzată”, a mai transmis Departamentul de Stat, pe X.

Măsura se aplică din 21 ianuarie vizelor de imigrație, conform Fox News. Printre țările afectate se numără state din Asia, Africa, America Latină și Europa de Est.

Lista celor 75 de țări vizate

Pe această listă figurează și Republica Moldova.



Lista completă: Afganistan, Albania, Algeria, Antigua și Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazilia, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeș, Cuba, Republica Democrată Congo, Dominica, Egipt, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Haiti, Iran, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Macedonia, Maroc, Moldova, Mongolia, Myanmar, Muntenegru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republica Congo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tanzania, Thailanda, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Yemen.