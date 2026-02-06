Tentativă de „șantaj”

Potrivit CNN și NBC, propunerea ar fi fost făcută luna trecută, iar fondurile blocate de administrația Trump sunt destinate unui proiect major de tunel feroviar între New York și New Jersey. Schumer, care este și senator al statului New York, a refuzat oferta, conform surselor.

Jerry Nadler, reprezentant al New York-ului în Congres, a calificat propunerea de a redenumi cele două locații drept „șantaj”. Într-un comunicat publicat recent, responsabilii proiectului au avertizat că lucrările la tunelul dintre New York și New Jersey vor fi „suspendate” vineri, la ora 17:00, ora locală (00:00 ora României) dacă plățile fondurilor federale nu vor fi reluate.

Între timp, comisia care supervizează proiectul, alături de cele două state implicate, a apelat la instanțele de judecată pentru a contesta blocarea acestor fonduri.

În general, numele președinților americani sunt atribuite clădirilor sau infrastructurilor publice după ce aceștia părăsesc funcția ori post-mortem. Totuși, în decembrie 2025, consiliul de administrație al Kennedy Center din Washington, numit chiar de președintele republican, a votat pentru redenumirea instituției culturale în „Trump-Kennedy Center”.

Obsesia lui Trump de a-și pune amprenta pe infrastructura SUA

Obsesia lui Donald Trump de a-și lăsa amprenta cât mai puternic pe infrastructura americană este evidentă: el a anunțat intenția de a construi un „Arc al Independenței”, inspirat de Arcul de Triumf din Paris, și demolează aripa de est a Casei Albe pentru a face loc unei noi săli de bal. Mai mult, Trump a lansat construcția unei noi clase de nave de război de mari dimensiuni, care va purta numele său.

Pe lângă aceste inițiative, Departamentul de Trezorerie al SUA a confirmat existența unui proiect pentru emiterea unei monede comemorative de un dolar cu chipul lui Donald Trump, în ciuda faptului că legislația americană interzice reprezentarea unui președinte în exercițiu sau în viață pe monede oficiale.

Recent, președintele SUA a anunţat organizarea la data de 17 mai, la Washington, a unui miting de rugăciune pentru a „reînchina America lui Dumnezeu”.

