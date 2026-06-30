Cum arată harta temperaturilor resimțite în România la ora 16.00, în plin Cod Roșu de caniculă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat harta temperaturilor resimțite, iar cifrele indică valori extreme. La ora 16:00, în mai multe regiuni din țară, indicele de confort termic a fost depășit, înregistrându-se valori de până la 43°C.

Cele mai afectate regiuni sunt Moldova, Banatul, Crișana și sudul țării, unde aerul tropical a transformat marile aglomerări urbane în adevărate insule de căldură.

Harta temperaturilor resimțite în România, în plin Cod Roșu de caniculă miercuri, 30 iunie, la ora 16.00. Sursa foto: ANM

Zonele de cod roșu termic: Unde s-au resimțit 43 de grade

Impactul cel mai dur al caniculei s-a resimțit în estul și vestul țării, dar și în imediata apropiere a Capitalei. Localitățile care au atins pragul critic de 43°C sunt Timișoara, Iași, Vaslui, Focșani, Tecuci și Negrești.

De asemenea, în zona de vest, la Chinezu, și în Ilfov, la stația Afumați (lângă București), indicele de disconfort a atins aceeași valoare maximă de 43°C.

Pragul de 42 de grade a fost depășit în numeroase județe din România

Nici în restul țării valorile nu au fost cu mult mai mici. Temperaturi extreme de 42°C s-au înregistrat într-un număr semnificativ de orașe mari și localități de tranzit.

Printre acestea se numără Oradea, Holod, Oravița și Calafat. În sudul țării, de-a lungul Dunării și în Bărăgan, orașe precum Giurgiu, Oltenița, Urziceni, Slobozia, Fetești și Galați au fost puternic afectate.

În zona Moldovei, valori similare au fost raportate la Bârlad și Târgu Ocna, dar și în Muntenia, la Buzău.

Sudul și centrul țării s-au raportat temperaturi resimțite de 40 de grade Celsius

O masă compactă de aer fierbinte a menținut temperaturile resimțite la valoarea de 40°C în mare parte din Oltenia și Muntenia. Printre orașele unde disconfortul termic a fost accentuat se numără Craiova, Slatina, Caracal, Roșiori de Vede, Videle, Drăgășani și Târgoviște.

În vest, valori de 40°C s-au raportat la Zalău, Deva și Banloc, iar în regiunile montane joase sau subcarpatice, temperaturi la fel de ridicate s-au înregistrat la Pădeș, Târgu Logrești și Piatra Neamț. Inclusiv în Dobrogea, la Cernavodă și Hârșova, localnicii au înfruntat aceeași barieră termică.

Temperaturi resimțite de 37-39 de grade în restul țării, la ora 16.00

Chiar dacă nu au atins pragul extrem de 40 de grade, restul regiunilor joase și zonele de deal din România au fost cuprinse de o atmosferă sufocantă, valorile resimțite situându-se între 37°C și 39°C.

În pragul de 39°C s-au aflat municipii mari precum Cluj-Napoca, Dej, Târgu Mureș și Suceava, dar și localități precum Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeș sau Târgu Neamț. De asemenea, o căldură intensă de 38°C a fost raportată în nord, la Rădăuți, dar și în vest, la Lugoj, Târnăveni și în Delta Dunării, la Gorgova.

Județe din nordul Transilvaniei și din est, cum sunt Satu Mare, Baia Mare, Botoșani și Sulina, au înregistrat valori resimțite de 37°C, confirmând extinderea masivă a masei de aer african peste întreaga geografie a țării.

România se află sub Cod Roșu de caniculă până miercuri dimineața

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări importante privind canicula extremă care va afecta România în perioada 30 iunie – 2 iulie. Majoritatea regiunilor se află sub cod roșu, cu temperaturi care ating până la 41 de grade Celsius.

Valul de căldură atinge intensitate maximă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. Avertizarea este valabilă de pe 30 iunie, ora 10.00, până pe 1 iulie, ora 10.00.

„În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, au transmis meteorologii ANM.

Un cod portocaliu de caniculă este valabil în Dobrogea

Dobrogea se află sub cod portocaliu în aceeași perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30-31 de grade Celsius pe litoral și în Delta Dunării, iar în partea continentală a regiunii vor urca până la 37-38 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează că nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime între 22 și 25 de grade Celsius. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși și aici pragul critic de 80.

Care sunt cele mai importante recomandări ale medicilor pe caniculă

Medicii recomandă evitarea deplasărilor în spații deschise în orele amiezii, hidratarea corespunzătoare cu apă și evitarea băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau alcool. Pentru zilele următoare, prognoza rămâne una îngrijorătoare, instabilitatea atmosferică urmând să se manifeste doar izolat, fără a aduce o răcorire semnificativă a vremii.

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