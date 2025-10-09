Brigada Rutieră a anunțat o serie de măsuri pentru a asigura buna desfășurare a acestor manifestări. Șoferii trebuie să fie pregătiți pentru închiderea temporară a unor artere importante din Capitală.

Festivalul Spotlight

În perioada 10-12 octombrie, Calea Victoriei va fi închisă parțial traficului auto pentru desfășurarea Festivalului Internațional al Luminii. Evenimentul va prezenta spectacole de lumini și instalații artistice.

Traficul va fi închis pe Calea Victoriei, pe segmentul între Bd. Dacia și Piața Națiunilor Unite, fără afectarea celor două intersecții. Se va permite totuși traversarea Căii Victoriei la anumite intersecții.

Rute alternative recomandate includ Bulevardul Lascăr Catargiu – Bulevardul Gheorghe Magheru – Bulevardul Nicolae Bălcescu, precum și Strada Buzești – Strada Berzei – Splaiul Independenței.

Maratonul Internațional București

În zilele de 11 și 12 octombrie, aproximativ 12.000 de alergători vor participa la Maratonul Internațional București. Acest eveniment sportiv va aduce restricții semnificative de circulație în centrul orașului.

Sâmbătă, 11 octombrie, vor avea loc curse de 10 km și 2,5 km, iar duminică se vor desfășura probele de maraton și semimaraton. Restricțiile de trafic vor fi în vigoare între orele 07.30 și 14.00 sâmbătă, respectiv 07.30 și 16.00 duminică.

Bulevardul Libertății va fi parțial închis încă de vineri, 10 octombrie, pentru amenajarea zonelor de start și sosire. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute ocolitoare precum Bulevardul Tineretului – Bulevardul Dimitrie Cantemir sau Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare.

Meciul România – Austria

Duminică seara, pe Arena Națională va avea loc meciul de fotbal dintre România și Austria. Restricțiile de trafic în zona stadionului vor începe treptat de sâmbătă seara.

Principalele străzi afectate vor fi Strada Maior Coravu, Bulevardul Pierre de Coubertin și Strada Tony Bulandra. Accesul auto va fi limitat începând cu ora 17.00 în ziua meciului.

Rutele alternative recomandate includ Bulevardul Unirii – Calea Dudești – Bulevardul Camil Ressu sau Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Iancului – Șoseaua Pantelimon.

Recomandări pentru șoferii bucureșteni

În contextul acestor evenimente multiple, autoritățile recomandă bucureștenilor:

Să evite deplasările cu mașina personală în zonele afectate

Să folosească mijloacele de transport în comun

Să-și planifice din timp rutele alternative

Să respecte indicațiile agenților de circulație

Deși restricțiile de trafic pot crea unele inconveniente, acestea sunt necesare pentru buna desfășurare a evenimentelor culturale și sportive care animează viața Capitalei în acest weekend.

Impactul asupra traficului

Închiderea unor artere importante precum Calea Victoriei sau Bulevardul Libertății va avea un impact semnificativ asupra traficului din centrul Bucureștiului. Este de așteptat ca volumul de mașini să crească pe rutele alternative.

Transportul în comun ar putea fi și el afectat, cu posibile devieri ale unor linii de autobuz sau tramvai. Călătorii sunt sfătuiți să verifice din timp rutele și programul mijloacelor de transport.

Beneficiile pentru oraș

În ciuda inconvenientelor temporare, aceste evenimente aduc beneficii importante pentru București:

Promovează imaginea orașului ca destinație culturală și sportivă

Atrag turiști și participanți din țară și străinătate

Stimulează economia locală prin creșterea consumului

Oferă bucureștenilor oportunități de recreere și socializare

Festivalul Spotlight, de exemplu, transformă centrul istoric într-o galerie de artă în aer liber, atrăgând mii de vizitatori. Maratonul Bucureștiului promovează un stil de viață sănătos și activ.

Măsuri de siguranță

Autoritățile au anunțat că vor fi luate măsuri sporite de siguranță pe durata acestor evenimente:

Prezență crescută a forțelor de ordine

Echipe medicale pregătite să intervină în caz de nevoie

Sisteme de monitorizare video a zonelor aglomerate

Participanții sunt rugați să respecte indicațiile organizatorilor și să raporteze orice situație suspectă.