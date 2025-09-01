Crește prețul rovinietei în România

Șoferii români vor plăti mai mult pentru rovinietă din 1 septembrie 2025. Tariful anual pentru autoturisme va crește de la 28 la 50 de euro, conform noii Legi 141/2025. CNAIR a anunțat și majorarea amenzilor pentru lipsa rovinietei.

„Începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Legea nr. 141/2025, care aduce următoarele modificări privind rovinieta pentru autoturisme: Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme crește de la 28 € la 50 € (TVA inclusă)”, a anunțat CNAIR, pe Facebook, în urmă cu câteva săptămâni.

Categoria de șoferi care nu vor fi afectați de scumpirea rovinietei

Există însă și vești bune pentru o anumită categorie de șoferii. Conducătorii auto care au achitat deja rovinieta nu vor fi afectați de noile tarife. Sumele plătite anterior rămân valabile pentru întreaga perioadă acoperită, iar aceștia vor beneficia de noile prețuri doar când rovinieta expiră și vor fi nevoiți să o reînnoiască.

Începând cu aceeași dată, sancțiunile pentru circulația fără rovinietă valabilă se înăspresc. Noua grilă de amenzi prevede sume între 500 și 1.000 de lei, în creștere față de intervalul actual de 250-500 de lei.

Crește valoarea taxei de pod de la Fetești

Taxa pentru autoturisme la Fetești-Cernavodă crește de la 13 lei la 19 lei. Pentru podul Giurgeni-Vadu Oii, majorarea propusă este de la 11 lei la 16 lei.

Amenzile pentru neplata taxei de pod vor începe de la 190 de lei. Vechile tarife pentru taxa de pod de la Fetești erau de: 13 lei – pentru un autoturism, pentru o singură trecere, pentru vehiculele de transport persoane, pentru o singură trecere – 47 de lei, vehiculele cu peste 23 de locuri, o singură trecere – 64 de lei, vehiculele de peste 12 tone, o singură trecere – 91 de lei.

Unele categorii de români rămân fără asigurare de sănătate

Începând cu 1 septembrie 2025, soții și părinții fără venituri vor pierde calitatea de coasigurat, dacă rudele care îi au în întreținere nu vor plăti o contribuție suplimentară la asigurările de sănătate. Această contribuție va fi egală cu 10% din valoarea a șase salarii minime brute.

Contribuția va putea fi achitată în două tranșe. Prima tranșă, reprezentând 25% din suma totală, se va plăti la momentul depunerii declarației unice. Restul sumei va trebui achitat până în luna mai a anului următor. Pentru anul 2025, suma totală va fi de 2.430 de lei.

Există și categorii de români pentru care nu se aplică aceste modificări. Printre acestea se numără bolnavii cronici fără venituri înscriși în programele naționale de sănătate, persoanele sub 18 ani, elevii și studenții până la vârsta de 26 de ani, femeile însărcinate, pacienții oncologici fără venituri și persoanele cu handicap.

Cât trebuie să plătească coasigurații pentru CASS

Noile prevederi au intrat în vigoare la 1 august 2025. Coasigurații actuali își vor păstra calitatea până la 1 septembrie 2025. După această dată, pentru a-și menține asigurarea, trebuie să se conformeze noilor reguli și să plătească contribuția aferentă.

Pentru a rămâne în sistemul public de sănătate, persoanele fără venituri vor trebui să plătească individual contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Calitatea de asigurat se va menține astfel pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declarației.

Suma anuală stabilită de Guvern pentru menținerea asigurării medicale de la stat este de 2.430 de lei. Aceasta reprezintă 10% din salariul minim pe șase luni.

Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de măsuri

Guvernul Bolojan își asumă răspunderea în Parlament pe al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare luni, 1 septembrie, la ora 19.00. Pachetul include 5 proiecte, dar nu conține reforma administrației publice, după opoziția PSD în coaliție.

Înainte de asumarea răspunderii, coaliția va dezbate amendamentele propuse de parlamentari la ora 12.00. La ora 16.00 este programată o ședință de Guvern pentru adoptarea eventualelor modificări.

Premierul Bolojan va prezenta proiectele legislative din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale:

Măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice

Pensiile de serviciu ale magistraților

Reforma în domeniul sănătății

Eficientizarea activității unor autorități administrative autonome

Aceste măsuri vin ca răspuns la deficitul record înregistrat de România anul trecut, de 9,3% din PIB, cel mai mare din Europa. Guvernul Bolojan urmărește reducerea cheltuielilor statului pentru a redresa situația financiară.