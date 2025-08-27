Premierul ungar Viktor Orban, al cărui guvern este perceput drept cel mai apropiat de Kremlin dintre statele UE, a blocat în repetate rânduri parcursul european al Ucrainei.

Vilnius propune începerea negocierilor tehnice de aderare

Într-o scrisoare adresată săptămâna trecută capitalelor europene, înaintea reuniunii informale a miniștrilor de externe de la Copenhaga (1-2 septembrie), Lituania a îndemnat statele membre să facă pași concreți pentru ca integrarea Ucrainei să devină „ireversibilă și tangibilă”.

Vilnius ar propune începerea negocierilor tehnice de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, fără participarea Ungariei, dacă celelalte 26 de state sunt de acord. Aprobarea oficială ar putea fi realizată ulterior, în cazul în care Budapesta își va schimba poziția sau conducerea, scrie publicația.

Documentul avertizează că lipsa de acțiune ar putea submina sprijinul populației ucrainene și ar afecta determinarea instituțională de a continua reformele. În schimb, lansarea discuțiilor ar întări moralul și ar accelera procesul de modernizare al țării.

Trump i-a cerut lui Orban să renunțe la veto

La începutul lunii august, președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în timpul vizitei sale la Washington, i-a cerut lui Donald Trump să intervină pentru a împiedica Budapesta să blocheze negocierile.

Potrivit Politico, pe 27 august un diplomat anonim a confirmat că Trump i-ar fi cerut lui Orban să renunțe la veto, ceea ce ar fi schimbat dinamica.

Ucraina a solicitat aderarea la UE imediat după declanșarea invaziei ruse din 2022 și a primit rapid statutul de țară candidată. Totuși, Budapesta a blocat în mod repetat sancțiunile împotriva Rusiei și a amânat sprijinul militar pentru Kiev.

În iunie, Consiliul European nu a reușit să adopte în unanimitate o declarație pro-Ucraina din cauza opoziției Ungariei. Deși majoritatea statelor au convenit că Ucraina este pregătită să deschidă capitolul „Fundamentals”, negocierile oficiale nu pot începe fără acordul tuturor celor 27 de membri.

Pe de altă parte, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk au transmis , miercuri, 27 august, de la Chișinău, un mesaj puternic de susținere a Republicii Moldova în demersul său de aderare la Uniunea Europeană.

