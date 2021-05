„Doi ofiţeri de informaţii din Belarus, care lucrează sub acoperire diplomatică, au fost invitaţi să părăsească Lituania. Nu, mulţumesc şi la revedere”, a transmis ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis într-o postare pe Twitter.

Two BY intelligence officers working under the diplomatic cover were asked to leave Lithuania. No thank you and goodbye.