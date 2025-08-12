În contextul în care dronele au devenit tot mai prezente atât în viața cotidiană, cât și pe câmpul de luptă, proiectul urmărește să dezvolte competențele publicului în domeniul controlului și ingineriei dronelor și să „extindă pregătirea pentru rezistență civilă”, potrivit unui comunicat comun al ministerelor Apărării și Educației.

Lituania, stat membru NATO cu circa 2,8 milioane de locuitori, aflată pe flancul estic al alianței și vecină cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, aliată Moscovei, este atentă la potențialele amenințări la adresa securității sale. Primele trei centre vor fi inaugurate în septembrie, iar celelalte șase până în 2028.

Până în acel an, programul își propune să instruiască 15.500 de adulți și 7.000 de copii, a declarat ministrul Apărării, Dovile Sakaliene.

Cursurile vor fi adaptate vârstei participanților: elevii de clasa a III-a și a IV-a vor învăța să construiască și să piloteze drone simple, iar liceenii vor proiecta și fabrica componente, precum și drone avansate.

Valoarea totală a investiției este estimată la peste 3,3 milioane de euro (3,8 milioane de dolari).

