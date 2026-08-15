Cât costă smochinele de Buzău

Prețul este de 30 de lei pentru un kilogram de smochine, la fel ca anul trecut. În supermarketurile din Buzău, smochinele din import au ajuns să coste aproximativ 50 de lei kilogramul, potrivit producătorului Valentin Badea.

Valentin Badea spune că a decis să păstreze prețul de anul trecut, deși costurile de producție au crescut.

„Prețul este la fel ca anul trecut, respectiv 30 de lei. Încercăm să menținem un preț, chiar dacă ne-au crescut un pic cheltuielile, pentru că tuturor le-au crescut aceste cheltuieli”, explică producătorul.

Diferența față de fructele din import este considerabilă.

„Vrem să ținem prețul sub mărfurile de import pe care eu nu le-am gustat. Habar nu am ce gust au. În momentul de față au apărut pe piața din Buzău, la marile magazine, cu prețul de 50 de lei”, spune Valentin Badea.

Vizitatorii pot mânca smochine pe săturate

Experiența de la livadă este diferită de o simplă vizită la supermarket.

Cei care ajung la plantație pot mânca smochine pe săturate fără să plătească, își aleg și își culeg singuri fructele, iar la final achită doar cantitatea cu care pleacă acasă.

Ideea a atras clienți nu doar din Buzău, ci și din alte regiuni ale țării.

„Avem clienți care vin din Iași, din Suceava, din Botoșani, an de an. Avem clienți care au început să vină din Ardeal, și nu vorbesc de Brașov, vorbesc de Mureș, vorbesc de Cluj, vorbesc de Alba.”

Producătorul spune că numărul vizitatorilor a crescut de la un an la altul.

„Oamenii au venit cu plăcere la noi și au plecat cu zâmbetul pe buze”, povestește Valentin Badea.

O livadă pornită aproape de la zero

Afacerea lui Valentin Badea are o poveste neobișnuită. Livada, care se întinde pe aproape un hectar, a fost înființată în urmă cu șase ani, iar pomii provin din butași pe care producătorul i-a înmulțit singur.

Soiul se numește Tenciuc, iar Valentin Badea spune că l-a descoperit încă din copilărie, în cartierul în care a crescut.

„Pomii i-am făcut eu, din pomi pe care îi aveam eu acasă și care s-au înmulțit în cartier de la un vecin, Tenciuc. Așa se și numește soiul, Tenciuc. La acest vecin ne duceam pe când eram copii, să furăm smochine.”

Producătorul spune că cea mai mare investiție a fost, de fapt, munca depusă în livadă.

„Nu pot să spun că am investit bani să fac ceea ce vedeți aici, acum. Dar să nu mă întrebe nimeni cât am muncit aici, pentru că este munca unui singur om. Am făcut singur tot ceea ce se vede și muncesc în continuare singur.”

În perioada recoltării este ajutat de soție și de fiica sa.

2026, unul dintre cei mai buni ani pentru livadă

Al șaselea sezon vine cu o producție record. Producătorul spune că anul acesta a avut parte de suficiente precipitații și nu a fost nevoie să ude livada.

„Un an foarte bun, cu o producție mai mare decât anul trecut. A plouat foarte bine anul ăsta și când a trebuit, până în momentul de față. Sunt undeva la 500 de litri de precipitații pe metru pătrat, iar smochinului îi trebuie anual între 600-700 de litri.”, a spus Valentin.

În 2025, livada a avut nevoie de irigații de trei ori, însă în acest sezon nu a fost necesară udarea.

Producătorul pierde anual tone de smochine

Deși recolta este bogată, nu toate fructele ajung la cumpărători.

Smochinele sunt foarte perisabile, iar ploile pot distruge fructele coapte aflate în pom.

„În niciun an nu o să reușim să vindem. Dacă plouă, tot ce îmi găsește fructe coapte în pom se strică. Alea pică și automat avem pierderi undeva la 5-6 tone anual.”, a mai adăugat Valentin.

Valentin Badea spune că nu își dorește să intre în supermarketuri. Preferă vânzarea directă, în livadă, unde oamenii pot vedea locul în care sunt produse fructele.

„Nu, nu putem intra în supermarketuri atât timp cât fructele sunt bio. Dacă fructele erau tratate, cu mare drag cred că le dădeam acolo. Și nu mai le dădeam oamenilor aici.”

Unde se află livada de smochini din Buzău

Livada cu Smochini se află la ieșirea din municipiul Buzău spre Vernești.

Este deschisă zilnic, între 08:00 și 18:00, în sezonul de recoltare.

Cei care vor să cumpere smochine pot astfel să transforme o simplă cumpărătură într-o experiență la țară: merg în livadă, gustă fructele direct din pom, își aleg singuri smochinele și plătesc doar ceea ce iau acasă.

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