Iată principalele declarații ale lui Pavel Filip



-Am venit într-o perioadă dificilă, am munci zi și noapte pentru a stabiliza sistemul bancar și am asigurat o creștere economică constantă. Am luptat cu intemperiile, am promovat reforme importante: fiscală, a salarizării, a pensiilor, a Guvernului.

-Lăsăm salarii mai mari, pensii mai marii, subvenții în agricultură. Sper ca următorul guvern va păstra aceste programe

-Bucureștiul ne-a ajutat când ne-a fost mai greu, inclusiv financiar. Nu vom uita niciodată că patru membri ai unui echipaj SMURD și-au dat viața pentru a salva vieți în Moldova. Kievul ne-a ajutat să păstrăm suveranitatea

-Decizia demisiei am luat-o pentru că se fac presiuni enorme pe funcționarii public, profesori, medici, militari, oameni care se supun legii, nu unor politicieni. Nu vom fi motivul pentru care acești oameni să fie nevoiți să aleagă între o tabără și alta

-Fac apel la viitorul guvern să nu se lanseze în vendete.

-Plecăm cu conștiința împăcată. În acești ani m-am condus după lege și Constituție. Atragem atenția că plecarea noastră nu va anula deciziile Curții Constituționale și blocajul juridic. Sunt sigur că toți actorii politici înțeleg asta și sper că vor găsi o ieșire din această situație.

-Vom munci pentru Moldova dar din alte poziții, rămânem o echipă puternică în continuare.

Iată principalele declarații ale Maiei Sandu:

-Nimeni să nu poată să mai atenteze la independența instituțiilor noastre

-Noile alegeri, dacă vor avea loc, vor fi decise de către Parlament

