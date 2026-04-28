În a doua zi a vizitei de stat a cuplului regal britanic în Statele Unite, regele Charles al II-lea a fost primit la Casa Albă și urmează să ţină un discurs în faţa Congresului american.

Charles al III-lea va invoca în Capitoliu legăturile istorice dintre Regatul Unit şi Statele Unite, două ţări care „au ştiut întotdeauna să găsească modalităţi de a se uni”, potrivit unor fragmente din discurs furnizate de serviciul de presă al monarhului britanic.

Primire fastuoasă la Casa Albă

Marţi dimineaţă la Washington D.C., Charles al III-lea şi soția sa Camilla au fost primiţi la Casa Albă de către Donald şi Melania Trump sub un cer înnorat. 21 de salve de tun au fost trase la sosirea cuplului regal britanic.

„Ce zi britanică frumoasă”, a exclamat Donald Trump de la o tribună instalată pe peluza de sud a Casei Albe. „De când ne-am obţinut independenţa, cu câteva secole în urmă, americanii nu au avut prieteni mai apropiaţi decât britanicii”, a declarat preşedintele american, adăugând că cele două ţări au o relaţie specială. „Şi sperăm că va fi întotdeauna aşa”, a adăugat el.

Regina Camilla şi prima-doamnă Melania Trump au fost amândouă îmbrăcate în alb şi au purtat pălării cu boruri largi, observă AFP.

Discuție privată în Biroul Oval

Donald Trump şi Charles al III-lea s-au retras apoi pentru o discuţie privată în Biroul Oval, în timp ce soţiile lor aveau în program un eveniment dedicat educaţiei şi inteligenţei artificiale. Cuplul regal se va întoarce la Casa Albă la sfârşitul zilei de marți pentru un banchet.

Între timp, Charles al III-lea va ţine un discurs de aproximativ 20 de minute în faţa Congresului SUA, la 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a coloniilor americane faţă de Coroana Britanică, pe 4 iulie 1776.

„Este un imens privilegiu să vă primesc. Veţi merge apoi la Congres, unde veţi ţine un discurs care va face pe toată lumea să vă invidieze pentru accentul dumneavoastră magnific, foarte elegant”, a glumit Donald Trump.

Regele Charles, al doilea monarh britanic care va ține un discurs în Congresul SUA

Este doar a doua oară când un suveran britanic va lua cuvântul pe Dealul Capitolului, după discursul ținut în 1991 de regina Elisabeta a II-a, mama regelui Charles.

Charles al III-lea va lua cuvântul într-un moment de tensiune în „relaţia specială” dintre Marea Britanie și SUA, pe care, potrivit unui fragment din discursul său, o va califica drept „una dintre cele mai mari alianţe din istoria umanităţii”.

Deşi are o atitudine personală favorabilă faţă de rege, pe care îl descrie ca fiind un „tip super”, Donald Trump nu se abţine însă să-l critice pe prim-ministrul Keir Starmer din cauza rezervelor exprimate de cel din urmă în legătură cu războiul din Iran. Liderul laburist de la Londra a refuzat, în special, să permită utilizarea bazelor britanice în timpul primelor atacuri americane din Iran.

Monarhul britanic va apăra NATO și idealurile democratice

În acest context, Charles al III-lea intenţionează să reamintească faptul că apărarea idealurilor democratice este „esenţială pentru libertate şi egalitate” în faţa provocărilor internaţionale şi va reaminti multiplele alianţe ce leagă cele două ţări, precum NATO, criticată aspru de Donald Trump.

Regele britanic, în vârstă de 77 de ani, va lua din nou cuvântul, marți seara la Washington D.C., în timpul dineului de stat, prevăzut într-o sală a Casei Albe mai mică decât vasta sală de bal în construcţie la care ţine atât de mult Donald Trump.

Această primă vizită oficială a regelui Charles al III-lea şi a reginei Camillei în Statele Unite are loc la doar câteva zile după o presupusă nouă tentativă de asasinat asupra preşedintelui american. Regele va face referire la acest lucru în discursul său, notează AFP.

Miercuri, cuplul regal urmează să se îndrepte spre New York pentru a vizita Memorialul 11 septembrie, înainte de a pleca joi spre Insulele Bermude, un teritoriu autonom britanic din Oceanul Atlantic.

