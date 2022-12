Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis pe contul său de Twitter că se află în drum spre SUA, în prima sa călătorie în străinătate de la izbucnirea războiului, transmite The Guardian.

„În drum spre SUA pentru a consolida rezistența și capacitățile de apărare ale Ucrainei. În special, vom discuta despre cooperarea dintre Ucraina și SUA și voi avea, de asemenea, un discurs la Congres și o serie de întâlniri bilaterale”, a transmis Zelenski.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.