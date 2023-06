Președintele american Joe Biden a discutat duminică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat un oficial de la Casa Albă, potrivit CNN.

Cei doi lideri au discutat despre contraofensiva în desfășurare a Ucrainei, iar președintele Biden a reafirmat sprijinul de neclintit al SUA, inclusiv prin continuarea ajutorului de securitate, economic și umanitar.

Biden și Zelenski au discutat, de asemenea, despre evenimentele recente din Rusia – rebeliunea anulată a grupării de mercenari conduse de Evgheni Prigojin.

Zelenski a scris și el pe Twitter despre convorbirea telefonică, precizând că a discutat cu Biden „despre cursul ostilităților și despre procesele care au loc în Rusia”.

„Lumea trebuie să pună presiune asupra Rusiei până când ordinea internațională va fi restabilită”, a punctat liderul de la Kiev, în mesajul său.

