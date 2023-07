Trupele rusești au atacat orașul Stepnohirsk din regiunea Zaporojie cu sisteme de rachete cu lansare multiplă Grad, rănind trei persoane, a scris pe Telegram șeful biroului președintelui Andrii Iermak, informează The Kyiv Independent.

Potrivit lui Iermak, atacul a lovit o clădire administrativă a consiliului local. Două femei și un bărbat au fost răniți, a precizat Iermak.

⚡ Russian attack on Zaporizhzhia Oblast injures 3.



Russian troops attacked Stepnohirsk in Zaporizhzhia Oblast with Grad multiple-launch rocket systems, injuring three people on July 15, President’s Office Head Andrii Yermak said.



?Andrii Yermak/Telegram pic.twitter.com/Jl53aTw45P